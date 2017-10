Bătrâneţe în singurătate şi izolare. De ce sună bătrânii la Telefonul Vârstnicului

Bătrânețe în singurătate și izolare. De ce sună bătrânii la Telefonul Vârstnicului

Sunt singuri, sunt triști și neputincioși. Sunt bătrânii noștri pe care mulți nici nu îi vedem pe stradă, nu îi luăm în seamă la supermarket sau la semafor. Uneori, le oferim scaunul în autobuz, dar, de cele mai multe ori, trecem nepăsători pe lângă ei. Cea mai grea durere este singurătatea.„Am vorbit cu o nepoată, care stă la București, dar acum este plecată. Nu pot să ies din casă. O vecină mai vine din când în când și îmi face piața. Dar nu are timp să stea cu mine. La televizor nu mă pot uita, căci nu mai văd bine. Sunt singură – singurică și plâng toată ziua. Nu am copii, nu am nepoți. Ziua și noaptea sunt la fel. Nu îmi trece nimeni pragul”, povestește o bătrânică din Constanța.Astfel de conversații sunt zilnice la Telefonul Vârstnicului, însă cei mai mulți din cei care sună cer diferite informații pe care nu au cum să le obțină tocmai din cauza singurătății și izolării. În mai puțin de doi ani, Telefonul Vârstnicului, primul serviciu de asistență telefonică gratuită dedicat persoanelor de peste 65 de ani, a înregistrat peste 14.500 de apeluri, primite de la aproape 3.000 de persoane din întreaga țară. Din totalul beneficiarilor acestui serviciu, peste 60% au fost femei. Cea mai mare parte a celor care au sunat pe acest număr provin din orașe mari precum București, Cluj, Timișoara, Constanța.Telefonul Vârstnicului este o linie telefonică gratuită, confidențială, operată de Fundația Principesa Margareta a României și finanțată de o fundație, prin programul Connecting for Good, care răspunde nevoilor vârstnicilor din România, fie că vorbim de informare, consiliere sau sprijin emoțional. La numărul de telefon alocat – 0800/460.001, beneficiarii primesc sfaturi și sunt îndrumați de operatorii specializați în asistență socială ai Fundației Principesa Margareta a României, pentru rezolvarea problemelor ridicate. Linia poate fi accesată și de cei care doresc să semnaleze un abuz sau o situație dificilă în care se află o persoană în vârstă.Cei mai mulți utilizatori ai serviciului au solicitat diverse informații practice. Factorii principali care limitează accesul persoanelor vârstnice la informație sunt izolarea și discriminarea socială, migrația accentuată a familiilor tinere din ultimii ani și dificultățile de adaptare la mijloacele moderne de comunicare. Ponderea celor care au sunat pentru a solicita informații este mai mare în orașele mari și București - 55%, față de 38% din mediul rural și orașele mici. De asemenea, 11% dintre apelanți au semnalat probleme legate de situația financiară și materială precară.Analiza datelor colectate prin intermediul liniei Telefonul Vârstnicului arată că, de cele mai multe ori, vârstnicii nu comunică doar o singură problemă sau nevoie.Unele dintre cazurile semnalate prin acest serviciu au fost redirecționate către ONG-uri locale care derulează activități specifice pentru persoane vârstnice, către direcții de asistență socială locale, cămine de bătrâni sau cluburi pentru seniori. Telefonul Vârstnicului poate fi apelat gratuit la 0800/460.001, de luni până vineri, între orele 8,00 și 20,00 și sâmbăta, între orele 8,00 - 16,00 (www.telefonulvarstnicului.ro).