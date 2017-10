Bătrâneţe, haine grele. "Muncim o viaţă întreagă, ca robii, ca să suferim acum"

Bătrânețe, haine grele. "Muncim o viață întreagă, ca robii, ca să suferim acum"

Medicamentele, din ce în ce mai scumpe, scot tot mai mulți bani din buzunarele constănțenilor suferinzi. Nu este un secret pentru nimeni că industria medicamentelor este o afacere, menită să facă profit pe fondul unor suferințe fizice. Cu toate acestea, din nefericire, medicamentele sunt vitale, uneori, așa că nu ne putem lipsi de ele, după bunul plac.Cea mai afectată categorie de constănțeni este reprezentată de vârstnici, deoarece mulți dintre ei au pensia prea mică și, câteodată, nu este de ajuns pentru a acoperi cheltuielile uzuale și tratamentul medicamentos, aferent bolii de care suferă fiecare în parte.Cu toate acestea, reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS) anunță că modificările efectuate în cadrul Programului social de compensare cu 90% a medicamentelor, pentru pensionari, au devenit operaționale, încă de la începutul verii acestui an. Astfel, aceștia pot afla că, potrivit acestor modificări, aprobate prin lege, pragul de pensie până la care se poate beneficia de program a fost majorat de la 700 lei la 900 lei pe lună, inclusiv.„Beneficiarii programului sunt pensionarii cu venituri din pensii de până la 900 lei pe lună, inclusiv, care nu primesc și indemnizație socială, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, dar și pensionarii cu venituri din pensie și indemnizație socială, cumulate, de până la 900 lei pe lună, inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri. De anul acesta, beneficiarii programului nu vor mai depune la medicul de familie declarația pe propria răspundere, referitoare la veniturile obținute, vor prezenta talonul de pensie și actul de identitate”, a explicat Aurelia Rădoi, purtător de cuvânt al CJAS Constanța.Pensionarii, încă nemulțumițiDeși compensarea medicamentelor cu 90% este valabilă pentru bătrânii cu pensia de până la 900 lei, inclusiv, pensionarii continuă să fie nemulțumiți, deoarece aceștia consideră că și cei cu pensii mai mari ar trebui să fie incluși în acest program.„De ce bătrânii cu pensia de 900 lei să beneficieze de această compensare, iar eu, cu 1.500 lei, nu, că diferența nu este mare între noi. Poate eu am cheltuieli mai mari la utilități, și tot acolo ajung cu banii. Dar nu este corect, căci toți suntem bătrâni, toți ne chinuim acum, după o viață în care am muncit ca robii, și medicamentele sunt tare scumpe. Eu am și tensiune, am și diabet și nu mai spun câte am, tratamentele mă costă foarte mult. Ar trebui să se gândeacsă la toți, că toți suntem necăjiți”, a declarat Rodica Șerban, pensionară.Reprezentanții CNAS afirmă că finanțarea programului de compensare cu 90% a medicamentelor se asigură, în proporție de 50%, din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și în proporție de 40% din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății.„Prin acest program, se reglementează și problema pensionarilor care realizează venituri modice în afara pensiei, spre exemplu din dobânzile pe economii. Totodată, se debirocratizează și activitatea medicilor de familie, care nu vor mai trebui să solicite declarații pensionarilor și poate, peste câtva timp, se va trece și acest prag de 900 lei și, astfel, vor beneficia de acest program tot mai mulți pensionari”, au declarat reprezentanții CNAS.