Bătrâneţe haine grele! Cozi precum în comunism, pentru un împrumut la CAR

Bătrânețe haine grele! Cozi precum în comunism, pentru un împrumut la CAR

Pensionarii abia se descurcă cu traiul de zi cu zi, iar când se văd nevoiți să își facă modificări prin casă, le este și mai greu. Cheltuielile neprevăzute le dau bugetul peste cap și mulți nu au nici măcar unde să apeleze să se împrumute. Singura lor șansăși cea mai simplă, de altfel, este CAR-ul pensionarilor.Lunar, cel puțin 300 de vârstnici iau bani cu împrumut de la Casa de Ajutor Reciproc din Constanța, pentru a-și rezolva diferite probleme pe care le au. Luna aceasta, însă, cererea a fost de două ori mai mare, majoritatea pensionarilor solicitând creditul pentru a-și pune gaze în apartamente. Pensiile abia le ajung de la o lună la alta, iar copiii au și ei problemele lor și nu îi mai pot ajuta.„Avem mare aglomerație în această perioadă. Vin oamenii să își achite ratele sau să lichideze împrumuturile, au scăpat de întreținere, din iarnă, și acum își fac socotelile altfel”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mariana Păculea, contabilul Casei Județene de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanța.De câteva zile coada este imensă, zeci de pensionari așteptând în soare, să ajungă la ghișeu să își plătească împrumuturile.Bani pentru operații și pentru lemneAlte câteva zeci de pensionari își depun, zilnic, cererile pentru un împrumut nou.„Foarte mulți spun că trebuie să își pună gaze, că se racordează toți vecinii și trebuie să o facă și ei, nu au încotro. Mai avem persoane care solicită împrumuturi pentru operații de cataractă sau la picioare și deja au început să ceară pentru a-și cumpera lemne din timp, pentru la iarnă. Luna aceasta am avut, până acum, 630 de solicitări. Îi ajutăm pe toți așa cum putem, pentru că fiecare are o problemă și trebuie să o rezolve “, a mai spus reprezentantul CARP Constanța.Pe nea Mircea l-am găsit, ieri, la coadă. Își pusese o pălărie de pânză pe cap, să se apere de soare și se bucura că este mai răcoare decât zilele trecute. „Am venit să plătesc ultima rată pentru împrumutul luat astă-iarnă, înainte de Crăciun. Atunci au venit copiii din Anglia și am făcut sărbătorile împreună și a trebuit să fim și noi pregătiți”, ne povestește nea Mircea. Nu e trist, dar se vede că nu îi convine situația. Este mândru și nu vrea să recunoască faptul că are nevoie de ajutor. Acum trebuie să își pună gaze, pentru că toată scara va trece la gaze și nu poate să rămână singurul fără.„Ne trebuie în jur de 3.000 - 4.000 de lei. 1.000 de lei am reușit să punem deoparte, de ceva timp, când am aflat că vecinii au hotărât să tragă gaze în scară. Anul acesta tragem doar la aragaz, că nu ne ajungem cu banii să punem și centrală. Dar la anul o să schimbăm și caloriferele”, încheie pensionarul.Dobândă mică, hârtii puțineOrice pensionar poate lua împrumut, dacă este membru al CARP și dacă găsește un girant, tot pensionar. Nu este nevoie de multe documente, ca la bancă, ci numai de cuponul de pensie. Dobânda este mai mică decât la bancă. Pentru sume până în 1.000 de lei, dobânda este de 10 la sută, pentru sume între 1.000 și 2.000 de lei este 11 la sută și crește cu câte un procent, în funcție de sumă.Popriri pentru datorniciDin păcate, odată cu creșterea numărului de împrumuturi, au crescut și întârzierile la returnarea banilor. Bătrânii sunt păsuiți o lună, două, dar, dacă tot nu reușesc să plătească, ajung să li se pună poprire pe pensie.„Avem aproximativ 20 solicitări de poprire către Casa Județeană de Pensii. Sunt oameni care au luat 2.500 de lei, au plătit două rate și apoi nu au mai venit deloc. Sau au luat 500 de lei și nu au plătit nicio rată. Nu sunt sume foarte mari, dar trebuie să le recuperăm, pentru ca să-i dăm mai departe, altora”, a mai explicat Mariana Păculea.