Bătrâneţe, haine grele! Abandonaţi, necăjiţi, dar şi pericol pentru vecini

Bătrânețe, haine grele! Abandonați, necăjiți, dar și pericol pentru vecini

Bătrâni, bolnavi, neputincioși, ușor de păcălit și mereu cu ochii în lacrimi și în suferință… Sunt vârstnicii care nu mai au pe nimeni pe lume să-i îngrijească, să le mângâie mâinile muncite și să le aline durerile.Sunt la mila vecinilor, care le mai aduc o farfurie de mâncare caldă,căci nu pot să-și gătească singuri,le mai plătesc lumina și apa, ca să nu rămână pe întuneric, caci singuri nu se mai descurcă. Nimeni nu le-a mai schimbat așternuturile de mult timp, nu le-a mai spălat hainele,nu i-a ajutat să facă o baie sau să se tundă. Trăiesc în mizerie, așteptând să li se sfârșească zilele.Sunt zeci, poate sute de astfel de bătrâni singuri și neputincioși în Constanța, numai Dumnezeu îi știe câți. Nimeni nu le cunoaște numărul, pentru că nu există o instituție care să îi monitorizeze. Primăria Constanța nu are un serviciu de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor, dar sunt discuții pentru înființarea lui. În schimb, singurii care le trec lunar pragul sunt poștașii, ca să le ducă pensia, și văd mereu neputința lor. Îi ajută și ei cum pot, dar acești oameni au nevoie de cineva care să le poarte de grijă cel puțin de două ori pe săptămână.Pe o stradă din buricul orașului, într-o casă cu ferestre înguste și murdare, într-o cămăruță încălzită de o sobă cu lemne aduse de vecini, își duce traiul tanti Gherghina. De la vecinii săi inimoși am aflat și noi de ea.„Pe strada Mircea cel Bătrân, trăiește singură o femeie de 85 de ani, bolnavă. Fiul este plecat în Italia de vreo 20 de ani, fără nicio compasiune. Despre bani și ajutor nici nu poate fi vorba. Are toaleta în fundul curții, greu accesibilă ei, pentru că trebuie să coboare mai multe trepte. Despre starea de igienă… de neînchipuit! Se încălzește cu o sobă înaltă cât casa și lemne cumpărate de vecini. Are un singur robinet în casă, dar care nu are scurgere, deci orice apă folosită o aruncă în curte, cu găleata. Are butelie cu aragaz, care poate fi un pericol pentru toată zona, pentru că nu mai știe să folosească butoanele. Casa este într-o stare de nedescris din punct de vedere al igienei. Au încercat vecinii să o mai întrețină cât de cât, dar ea are nevoie de îngrijire permanentă”, ne-a scris, pe adresa redacției, un vecin al femeii.Situații strigătoare la cer…Am căutat-o și noi, ieri, acasă pe tanti Gherghina. După ce am dat târcoale de vreo două ori curții, poarta fiind încuiată, o vedem pe bătrână ieșind din casă cu un topor uriaș în mână. S-a sprijinit încet în el până a coborât treptele și ne-a deschis poarta. Ne-a poftit în casă, jenată puțin de deranjul din camera în care stătea. Dintr-un holișor unde era improvizată o chiuvetă, am intrat într-o încăpere mai mare, întunecoasă, plină de haine aruncate pe masă, pe un fotoliu, și apoi într-o altă cameră mult mai mare și mai luminoasă. În sobă mai ardeau câteva lemne, dar temperatura nu era însă foarte ridicată. Tanti Gherghina ne arată că doar ce a mâncat câțiva cartofi fierți și ridică un șervet murdar de pe o farfurie în care mai erau vreo doi cartofi înnegriți pe alocuri. Lângă, mai erau o punguță cu covrigei și una cu biscuiți. Câteodată confuză, câteodată foarte lucidă, femeia ne-a povestit dintr-o suflare că a rămas singură, că nu are pe nimeni și că i-a dispărut buletinul din casă și nu a mai luat pensia de mult timp, ba 800, ba 900 de lei. Nu a știut să ne spună cine i-a plătit curentul și apa, căci avea un radio în priză și asculta știrile. Ne-a spus de viața frumoasă pe care a avut-o alături de soțul ei și de câinele Lolo pe care l-au pierdut, dar nu mai știa de când. Deși ne-a zis că ea este liniștită în cămăruța ei și că nu-i lipsește nimic, dezordinea și mizeria din cameră și din holul unde se spală sunt semne clare că locul respectiv nu este un mediu normal pentru un bătrân bolnav. Nu mai știa de când nu a mai făcut o baie, nici nu are apă caldă, iar din curte nu a mai ieșit de mult timp.Enigma pensiei de care spunea că nu a mai beneficiat de luni de zile, am descifrat-o rapid, după ce reprezentanții Casei de Pensii ne-au spus că aceasta este plătită lunar și nu există întreruperi. La Oficiul Poștal nr. 9, de care aparține bătrâna, am aflat că poștașul îi înmânează pensia fără întârziere și întotdeauna în prezența unui martor.„Sărăcuța, o cunoaștem pe tanti Gherghina. Câteodată ține minte că a luat pensia, altă dată nu. Dacă ați ști câte astfel de cazuri avem… Sunt bătrâni singuri care ajung să fie păcăliți, care trăiesc în condiții inumane, pentru că nu se mai pot îngriji, și care ar trebui instituționalizați. Poștașii întâlnesc mereu situații strigătoare la cer. Dar ajută și ei cum pot, în limita legii”, ne-a declarat dirigintele Oficiului Poștal nr. 9 Constanța.Proiecte europene…Cine-o mai trăi până atunci?De la primărie am fost informați că Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS) nu are un serviciu dedicat bătrânilor și îngrijirii lor la domiciliu.„În prezent, nu există un astfel de departament, care să se ocupe de vârstnici. S-a aplicat pentru un proiect european și urmează să fie înființat un astfel de serviciu necesar pentru ajutorarea bătrânilor la domiciliu. Însă, deocamdată nu avem disponibil așa ceva. Pentru astfel de cazuri, se poate face solicitare în vederea acceptării în cadrul Căminului de Bătrâni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al SPAS Constanța, Mihaela Scutariu.În lipsa unui sprijin din partea autorităților locale, singurii care se mai îngrijesc de bătrânii neputincioși sunt asociațiile nonprofit, care trăiesc din donații, dar care nu pot decât să le ducă alimente și care ajung sporadic la ei. Asta dacă află despre ei. Așa că, până când va fi înființat un astfel de serviciu și la Constanța, baza rămân tot vecinii inimoși sau alte persoane care nu pot asista indiferente la suferința unui bătrân.