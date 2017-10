Bătaie pentru plajele din Mamaia

Oficial, sezonul turistic începe la 1 mai. Pentru ca plajele să fie gata până la acea dată, Administrația Bazinală Dobrogea Litoral le va pune la dispoziția administratorilor la începutul lunii aprilie. În acest sens, ieri a început, la Constanța licitația pentru închirierea sectoarelor de plajă. ABADL a scos la licitație 73 de sectoare, pentru care au fost depuse 177 de oferte. Cea mai mare concurență este pentru plajele din stațiunea Mamaia, fiind înregistrate 100 de oferte. Potrivit purtătorului de cuvânt al ABADL, Cătălin Anton, „cel mai solicitat sector a fost Mamaia V, cu cele 12 subsectoare, pentru care au fost depuse 41 de oferte. Mai mulți solicitanți au fost și pentru plajele din Vama Veche - 31 și pentru cele din Eforie - 20. La polul opus se află plajele din Năvodari, cu numai șase oferte, și sudul litoralului, Olimp - Mangalia, cu un total de 12 oferte”. De asemenea, pentru opt sectoare s-a depus o singură ofertă, ceea ce înseamnă că licitațiile vor fi reprogramate, fiind necesare minimum două oferte eligibile pentru a putea fi adjudecată licitația. Prețuri piperate Agenții economici care vor câștiga sectoare de plajă au posibilitatea să le administreze pe un an sau pe doi, în funcție de zona pentru care au optat. Tarifele de începere a licitației variază în funcție de zonă și categoria de plajă și se situează între 1,04 lei/mp și 10,38 lei/mp (fără TVA). Tarifele i-au nemulțumit însă pe numeroși ofertanți care consideră că sunt destul de piperate, mai ales pentru zonele cu beach-bar-uri. „Pe anumite sectoare sunt amplasate beach-bar-uri și terenuri de recreere, agrement, baze nautice cu sau fără motoare. Pentru aceste porțiuni tarifele sunt de 20 ori mai mari decât tariful pe plaja goală. Adunând suma totală și împărțind la metri pătrați iese un preț foarte mare, nicidecum cel de 10,38 lei/mp”, a explicat unul dintre agenții participanți la licitație. Termen de administrare prea mic De asemenea, ofertanții sunt nemulțumiți de termenul mic de administrare a plajelor de numai un an sau doi. „Practic, nu este vorba de un an, pentru că sezonul turistic este de numai două-trei luni. Ce investiții să faci pentru ca să le amortizeze în acest interval? În plus, ei ar trebui să aducă utilitățile până la granița plajei, nu să le aducem noi, pe banii noștri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, unul dintre ofertanți. 27.000 lei pentru 7.800 de mp de plajă în Năvodari Mihai Viorel, investitor din Năvodari, a participat pentru prima dată la licitație. Deși consideră că prețurile sunt cam mari, vrea să închirieze o bucată de plajă lângă Tabăra de Copii din Năvodari. A oferit 27.000 de lei pentru 7.800 mp, în care este inclus și un beach-bar. „În funcție de cât de repede ne dau autorizațiile, vom putea să fim gata cu amenajările până la începutul lunii mai. Năvodari s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și este o zonă cu potențial turistic în creștere”, a spus Mihai Viorel. Licitațiile continuă astăzi și mâine Astăzi va avea loc însă bătălia cea mare, când este programată deschiderea ofertelor pentru stațiunea Mamaia, sectoarele cele mai râvnite. Printre cei care se luptă să câștige licitația se numără atât hotelieri, care își doresc plaja din dreptul hotelului lor, cât și alți agenți economici. Vineri vor fi deschise ofertele pentru zonele de plajă din Eforie Nord II, cordonul Eforie Nord - Eforie Sud și Vama Veche.