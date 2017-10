Premieră în România

Baraj din plasă în largul Mării Negre pentru a opri algele să ajungă pe plaje

Coșmarul turiștilor, dar și al constănțenilor, în timpul verii, sunt algele de la malul Mării Negre. Tone de plante verzi și brune, aduse de valuri, mai ales în perioadele calde, fac îmbăiatul aproape imposibil zile la rând și, dacă nu sunt adunate, devin un adevărat focar de infecție. Autoritățile se zbat, an de an, să ne scape de ele, mobilizează flote întregi de camioane și oameni pentru a le căra de pe plaje, dar tot nu înving.Echipa Societății de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic Club” este hotărâtă să scape litoralul românesc de alge. Săptămâna viitoare va de-mara un proiect pentru a opri algele să ajungă pe mal. Proiectul este unul pilot, la scară redusă, vizează testarea unei modalități eficiente de protecție a plajelor turistice amenajate, împotriva depozitelor de alge macrofite și constă în instalarea unor baraje de concepție proprie. Astfel, pentru a preveni formarea de depozite alge pe plajele turistice în zona golfului din Eforie Sud, reprezentanții „Oceanic Club” va începe marți, 5 iunie, instalarea unei structuri din plasă semirigidă dispusă pe bare de susținere pe linia de adâncime de 3,5 - 4 m, între plajă și zonele suport pentru alge.Dezvoltarea algelor înseamnă că apa este curată„Noi am propus încă din anul 2007 un plan de acțiune pentru soluționarea problemei invaziilor algale sezoniere pe plajele turistice. Deși face parte ca și etapă de evoluție din cursul natural al refacerii ecosistemelor Mării Negre, apariția unor cantități mai mari de alge macrofite pe plajele turistice deranjează sau chiar alungă turiștii. Algele macrofite care formează depozite pe plaje au un ciclu de viață anual și în mod natural, în urma perioadelor cu mare agitată în lunile de vară ajung la țărm. Dezvoltarea lor este un semn că apele marine se curăță de surplusul de substanțe de tipul azotaților, fosfaților, nitraților etc”, explică biologul Răzvan Popescu Mirceni, directorul coordo-nator al S.E.O.P.M.M..Practic, ONG-ul va instala într-unul din golfurile din Eforie Sud acest tip de sistem de protecție. Este vorba despre un baraj din plasă semirigidă realizată dintr-un polimer rezistent, dispus sub forma unui perete de talian. Acest tip de material nu poate deveni suport pentru alge și, prin dispunerea sa, nu permite capturarea sau vătămarea elementelor de faună marină. „Acest tip de baraj este inspirat după un sistem de protecție împotriva meduzelor care este amplasat, în prezent, în Africa de Sud, pe coasta Pacificului și în Australia. Din păcate nu avem un buget foarte mare, de aceea, am ales o singură zonă. Noi știm că funcționează, dar vrem să și demonstrăm că este eficient”, explică Răzvan Popescu Mirceni.Monitorizare și documentare videoPentru acest sezon este prevăzută monitorizarea permanentă a proiectului și documentarea video a funcționalității sale în vederea extinderii în sezoanele viitoare la nivelul tuturor plajelor turistice românești. „Acest proiect înseamnă un pas înainte către îmbunătățirea standardului plajelor turistice românești și, în egală măsură, un demers pentru reducerea nivelului de poluare prin evitarea utilizării unor utilaje mecanice în zona apelor de mică adâncime. În loc să devină un deșeu, algele pot fi folosite pentru producerea de biogaz, bioetanol, agar-agar sau ca îngrășământ agricol”, mai spune directorul S.E.O.P.M.M.