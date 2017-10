Banii pentru îngrijiri la domiciliu rămân necheltuiţi

Banii pentru îngrijiri la domiciliu rămân necheltuiți

Fondurile alocate pentru sistemul de îngrijiri la domiciliu rămân în fiecare an necheltuite. Cauza - medicii specialiști nu fac recomandări pentru pacienții care au nevoie de astfel se servicii. Potrivit președintelui Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS), dr. Liviu Mocanu, în acest an, pentru îngrijiri la domiciliu s-au cheltuit doar 10.000 de lei. Suma rămasă, adică 300.000 de lei, a fost direcționată către laboratoarele de analize medicale. Pot beneficia de îngrijiri la domiciliu pacienții care au cancer în faze terminale, dar și cei cu paralizii. Condiția esențială este ca ei să aibă trimitere de la medicul specialist. În baza trimiterilor, asigurații fac o solicitare la CJAS. În baza asigurării de sănătate, bolnavii au dreptul la 52 de zile de îngrijiri la domiciliu.