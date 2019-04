Banii de bătrâneţe ai constănţenilor, în pericol. Cine se retrage din Pilonul II de pensii?

Banii de bătrânețe ai constănțenilor, în pericol. Cine se retrage din Pilonul II de pensii?

Pensionarii stau de ani de zile cu mâna întinsă la guvernanți să le mai dea un bănuț în plus, când consideră ei de cuviință și cât îi lasă bugetul. Asta deși au cotizat zeci de ani cât au fost în câmpul muncii. Înființat pentru a veni în sprijinul viitorilor pensionari,ca să nu depindă doar de pensia de la stat, Pilonul II ar fi trebuitsă fie un fond de neatins, la care contribuția să crească periodic, astfel încât să asigure actualilor angajați un trai decent la bătrânețe.Banii respectivi le fac însă cu ochiul guvernanților, care caută acum tot felul de pretexte să umble la ei. Cea mai nouă invenție este de a le permite beneficiarilor să se retragă din Pilonul II, astfel încât toți banii să meargă în fondul de stat. Practic, dacă ați cotizat cel puțin cinci ani la Pilonul II de pensii și nu vă mai interesează ca o parte din banii puși deoparte pentru pensie să fie administrați de un fond privat, vă puteți retrage printr-o simplă cerere.În prezent, o parte din contribuția la asigurările sociale de stat este redirecționată către fondul de pensie privată pentru a acumula bani de care să ne folosim la retragerea din activitate, suplimentar față de cei din pensia publică. În 2018, procentul de plată către Pilonul II de pensie a fost redus de la 5,1% la 3,75%, astfel încât către fondul de stat să se ducă mai mulți bani. Asta deși cu un an în urmă această contribuție ar fi trebuit să crească, nicidecum să scadă.O rată unică sau tranșe lunare egaleBanii strânși în contul fiecărui salariat sunt, ulterior, reinvestiți cu prudență de fondul la care participă și suma acumulată crește permanent. La pensionare, toți banii din cont pot fi utilizați pentru plata pensiei private sau îi puteți primi într-o rată unică ori eșalonată.Deocamdată, toți cei care participă la pensia privată obligatorie au o serie de drepturi. Astfel, în sistemul de pensii administrate privat, contribuțiile sunt nominale și devin proprietatea participantului imediat ce sunt virate în contul personal din cadrul fondului de pensii. Dreptul participanților la Pilonul II, pe toată durata în care contribuie, constă în primul rând în informare permanentă asupra sumei colectate, cât și în transferul contravalorii activului personal net de la un fond de pensii administrat privat la alt fond.După pensionare, participanții au dreptul de a încasa, sub forma unei plăți unice, a sumei acumulate pentru pensia privată, în anumite cazuri excepționale prevăzute de legislație, sau de a încasa, sub formă de plăți lunare eșalonate pe maximum cinci ani, a sumei acumulate pentru pensia privată. În plus, participanții au dreptul administrării activelor din care este plătită pensia lor.