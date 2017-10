Bani să aveţi, că amenzile le puteţi plăti… online!

Bani să aveți, că amenzile le puteți plăti… online!

Constănțenii și chiar și turiștii își pot plăti online amenzile pentru diferite contravenții.Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța oferă contribuabililor posibilitatea achitării online a amen-zilor contravenționale, accesând site-ul www.spit-ct.ro, secțiunea „Servicii online” - „Plata online a impozitelor”-„Plată amenzi” sau link-ul https://etax.spit-ct.ro/AmenziOnline.Astfel, în funcție de autoritatea emitentă, persoanele fizice sau persoanele juridice pot achita de acasă sau de la birou contravențiile săvârșite pe drumurile publice, emise de Poliția Rutieră, amenzile pentru călătorie fără bilet în mijloacele de transport în comun, comerț ambulant, prostituție, tulburarea liniștii publice, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice etc., emise de Poliția Locală și Jandarmerie, amenzile pentru circulația pe drumurile publice fără a deține rovinietă (taxă de drum etc.), emise de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADR), amenzile pentru nedepunerea sau depunerea peste termen a declarațiilor fiscale, nerespectarea obligațiilor ce-i revin terțului poprit, emise de SPIT, amenzile pentru nedepunerea sau depunerea peste termen a declarațiilor fiscale etc., emise de ANAF, amenzile pentru călătoria fără bilet în mijloacele de transport feroviar, emise de CFR Călători, amenzile pentru neasigurarea măsurilor corespun-zătoare de apărare împotriva incendiilor, emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, amenzile pentru depozitarea produselor ali-mentare în condiții necorespunzătoare, emise de Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Ali-mentelor sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și amenzile pentru nerespectarea legii picnicului, lipsa toaletelor ecologice, neamenajarea spațiilor de colectare a deșeurilor menajere, emise de Garda de Mediu.