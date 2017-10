Bani puţini şi muncă multă! Posturile de asistenţi sociali, neatractive

Bani puțini și muncă multă! Posturile de asistenți sociali, neatractive

Prima dintre acestea face referire la faptul că nu are personal suficient, cel mai mare deficit fiind înregistrat în rândul asistenților sociali. Din păcate, nenumăratele concursuri organizate de conducerea DGASPC nu au reușit să atragă prea tare, întrucât schema de personal a rămas aproximativ la fel de firavă ca înainte. Mai mult decât atât, în ultima vreme, au plecat foarte mulți specialiști.Principalul motiv pentru care constănțenii nu vor să lucreze în acest domeniu, pentru care personalul a migrat spre alte instituții sau pur și simplu a părăsit sistemul, este salari-zarea foarte proastă.„Pregătirea profesională a celor interesați să lucreze la noi creează un dezechilibru la nivelul cerințelor pe piață. Nu mai vorbim aici doar de fluctuația de personal, pentru că nu le putem oferi mai mulți bani, dar chiar și cei care intră în sistem nici măcar nu participă la cursurile de formare pe care le organizăm. Spre exemplu, de curând am chemat salariații la un curs de igienă, cerut de Ministerul Sănătății. Din totalul celor 80 de persoane angajate, 40 nu s-au pre-zentat”, ne-a declarat directorul DGASPC, Petre Dinică.În plus, el se plânge că în județul Constanța nu avem suficiente centre de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilități, indiferent ce sunt aceștia, copii sau adulți.„La acest moment, în Constanța avem patru centre pentru copii și două pentru adulți. Din păcate, acestea nu fac față solicitărilor, plus că acestea au o amplasare proastă, fiind destul de departe de oraș”, a subliniat Dinică.Directorul DGASPC este de părere că în județul nostru ar trebui să existe un serviciu la nivel local care să se ocupe mai atent de persoanele cu dizabilități. Există posibilitatea ca autoritățile locale să suporte costurile de transport pentru aceștia, însă acest lucru nu se întâmplă.„Unii se duc destul de des la aceste centre, iar noi nu avem atâtea cabinete și specialiști câte ne-ar trebui. Totuși, cel puțin copiii ar trebui să aibă anumite cabinete în școală și să se poată lucra cu ei acolo”, a mai spus Petre Dinică.Centrele de recuperare sunt dotate cu compartimente îngrijire, recuperare, asistență socială și consiliere și au ca misiune accesul persoanelor cu handicap pe o perioadă determinată la îngrijire la educație non-formală și informală, sprijin emoțional, consiliere, abilitare/reabilitare și pregătire în vederea reintegrării familiale. Terapiile sunt asigurate de personal specializat și răspund nevoilor specifice ale beneficiarilor: terapie psiho-logică, kineto-terapie, fizioterapie, terapie logopedică etc.