Bani pentru îmbunătăţirea serviciilor de psihiatrie din România

Bani pentru îmbunătățirea serviciilor de psihiatrie din România

Ştire online publicată Luni, 10 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un număr de nouă spitale de psihiatrie din România vor fi monitorizate de către echipe mixte de experți psihologi și psihiatri de la Centrul de Sănătate Mintală care vor propune la finalul monitorizării soluții pentru creșterea calității serviciilor oferite bolnavilor mintal. Programul, care va asigura finanțarea și consultanța pentru cele nouă spitale de psihiatrie, „Inițiativă pentru calitate”, este primul proiect național dedicat modernizării serviciilor spitalicești de psihiatrie și a fost lansat, sâmbătă, în prezența ministrului Sănătății Eugen Nicolăescu. Proiectul beneficiază de un buget de 180.000 de lei din fondurile Ministerului Sănătății Publice și se va derula în perioada 8 septembrie -3 decembrie 2007 în spitalele de psihiatrie: Vadu Lat - Giurgiu, Poroschia -Teleorman, Domnița Bălașa - Ilfov, Siret - Suceava, Schitu Greci - Olt, Gheorghe Preda - Sibiu, Sfântul Pantelimon - Brăila, Săpoca - Buzău și Câmpulung Moldovenesc - Suceava. Prima parte a proiectului presupune realizarea unui grup de lucru format din echipele manageriale ale instituțiilor incluse în proiect. Acest grup de lucru va participa la programe de pregătire cu specialiști de la Centrul de Sănătate Mintală, va elabora planuri de dezvoltare organizațională a respectivelor unități medicale și le va implementa ulterior. Prima întâlnire a grupului de lucru a avut loc pe 8 și 9 septembrie. Următoarele etape ale pro-gramului vor consta în monitorizarea și evaluarea respectivelor spitale. La final, specialiștii vor propune soluții pentru sporirea calității serviciilor medicale oferite bolnavilor mintal. În plus, în trei spitale se vor derula câteva programe pilot de servicii intraspitalicești moderne de sănătate mintală centrate pe reabilitare, iar centralizarea rezultatelor va avea loc în perioada 18 noiembrie - 10 decembrie. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a atenționat echipele medicale: „Cei care nu vor da dovadă de responsabilitate vor fi schimbați din funcție și înlocuiți cu cei care vor să lucreze”. El a adăugat că acordă tot sprijinul Centrului Național de Sănătate Mintală și al Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar. De asemenea, ministrul a reamintit că, în acest an, au fost alocați cei mai mulți bani pentru infrastructura sănătății mintale, 70 de milioane lei, față de 12 milioane în 2006.Un număr de nouă spitale de psihiatrie din România vor fi monitorizate de către echipe mixte de experți psihologi și psihiatri de la Centrul de Sănătate Mintală care vor propune la finalul monitorizării soluții pentru creșterea calității serviciilor oferite bolnavilor mintal. Programul, care va asigura finanțarea și consultanța pentru cele nouă spitale de psihiatrie, „Inițiativă pentru calitate”, este primul proiect național dedicat modernizării serviciilor spitalicești de psihiatrie și a fost lansat, sâmbătă, în prezența ministrului Sănătății Eugen Nicolăescu. Proiectul beneficiază de un buget de 180.000 de lei din fondurile Ministerului Sănătății Publice și se va derula în perioada 8 septembrie -3 decembrie 2007 în spitalele de psihiatrie: Vadu Lat - Giurgiu, Poroschia -Teleorman, Domnița Bălașa - Ilfov, Siret - Suceava, Schitu Greci - Olt, Gheorghe Preda - Sibiu, Sfântul Pantelimon - Brăila, Săpoca - Buzău și Câmpulung Moldovenesc - Suceava. Prima parte a proiectului presupune realizarea unui grup de lucru format din echipele manageriale ale instituțiilor incluse în proiect. Acest grup de lucru va participa la programe de pregătire cu specialiști de la Centrul de Sănătate Mintală, va elabora planuri de dezvoltare organizațională a respectivelor unități medicale și le va implementa ulterior. Prima întâlnire a grupului de lucru a avut loc pe 8 și 9 septembrie. Următoarele etape ale pro-gramului vor consta în monitorizarea și evaluarea respectivelor spitale. La final, specialiștii vor propune soluții pentru sporirea calității serviciilor medicale oferite bolnavilor mintal. În plus, în trei spitale se vor derula câteva programe pilot de servicii intraspitalicești moderne de sănătate mintală centrate pe reabilitare, iar centralizarea rezultatelor va avea loc în perioada 18 noiembrie - 10 decembrie. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a atenționat echipele medicale: „Cei care nu vor da dovadă de responsabilitate vor fi schimbați din funcție și înlocuiți cu cei care vor să lucreze”. El a adăugat că acordă tot sprijinul Centrului Național de Sănătate Mintală și al Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar. De asemenea, ministrul a reamintit că, în acest an, au fost alocați cei mai mulți bani pentru infrastructura sănătății mintale, 70 de milioane lei, față de 12 milioane în 2006.