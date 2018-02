Bani pentru Casa Verde şi Rabla 2018. Când vor fi demarate programele

Bani pentru Casa Verde și Rabla 2018. Când vor fi demarate programele

Guvernul a aprobat, la sfârșitul săptămânii trecute, bugetul pe 2018 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu. Printre proiectele care au primit bani se numără un program de împădurire, care va avea la dispoziție 20 de milioane de lei și credite de angajament de 200.000 de lei, dar și programele Casa Verde, Rabla și Rabla Plus.Astfel, programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - a primit credite de angajament de 300.000 de lei și credite bugetare de 35 de milioane de lei. Pentru Rabla 2018, programul privind stimularea înnoirii parcului auto național, au fost alocate credite de angajament în valoare de 133 de milioane de lei și credite bugetare în valoare de 150 de milioane de lei, iar, pentru Rabla Plus, programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, au fost puse la dispoziție credite de angajament în valoare de 120 de milioane de lei și credite bugetare de 80 milioane de lei.Potrivit ministrului Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, sesiunea 2018 a programelor Rabla va începe aproape de mijlocul lunii martie, însă pentru Casa Verde încă nu are un termen precis.„Vom finanța în continuare, din Fondul de Mediu, vechiul Rabla Clasic, prin care fiecare dintre noi care avem acasă o mașină mai veche de opt ani, să putem să o dăm și să primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, același pe care l-am dat anul trecut, cu ajutorul căruia să putem cumpăra o mașină nouă. În același timp, toate valorile și pentru hibrid, și pentru cele care au emisii de carbon sub 130 de grame au aceleași sume, respectiv 1.000 și 1.500 de lei. Programul continuă și în acest an pentru că s-a dovedit clar că este nevoie să ne adaptăm la tot ce înseamnă schimbare, să protejăm mediul înconjurător și să avem grijă de sănătatea populației și cu precădere a generațiilor viitoare. Astfel, programul Rabla Plus va avea același ecobonus de 10.000 de euro. Anul trecut, acest program a fost un succes, iar comparativ cu anul precedent 2016, numărul mașinilor electrice introduse pe piață și pe care românii au dorit să le achiziționeze a fost de peste 1.000. În același timp, se păstrează ecobonusul de 4.500 de euro pentru mașinile hibrid plug-in”, a precizat ministrul Mediului.Casa Verde la primării și școliÎn ce privește Casa Verde, chiar dacă banii alocați nu sunt foarte mulți, este de menționat deblocarea programului, încremenit de câțiva ani buni.„Vom continua programul Casa Verde. Anul trecut am reușit să analizăm 12.000 de dosare în șase luni, de când am preluat mandatul. Aceste dosare stăteau în sertare de ceva timp. Și anul acesta subvenționăm acest program și dorim să-l extindem și pentru instituțiile publice, tot ce înseamnă primării etc.”, a explicat Grațiela Gavrilescu.Fără fonduri pentru restituirea taxei autoDe asemenea, în bugetul Fondului de Mediu, se estimează, pe anul 2018, necesitatea asigurării, din excedentul anilor precedenți, a sumei de 845,891 milioane lei necesară restituirii taxei auto. Această sumă se va restitui din excedentul Fondului pentru mediu încasat din taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și cele ale Ordinului nr. 1488/3198/2017 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017”.