Bani europeni pentru salvarea delfinilor din Marea Neagră

Ştire online publicată Miercuri, 12 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum“ din Constanța lansează, în premieră în România, un program dedicat protecției mediului marin, în special a delfinilor. Intitulat „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității marine din zona costieră românească, în special a delfinilor” (CONSDELFIROM), proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu o valoare totală de 669.930,17 lei, și va fi implementat în sectorul nordic al Dobrogei. Programul se va desfășura până în luna martie 2012, iar „Mare Nostrum“ are ca parteneri Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Scopul proiectului CONSDELFIROM este de a crește gradul de conștientizare în rândul comunităților locale din zona Sit Natura 2000 cu privire la valoarea biodiversității costiere. „La ora actuală, publicul din zonele de care amintim are informații lacunare legate de mijloacele prin care pot proteja mediul lor înconjurător. Vorbim de comunități pescărești, unde pescuitul este îndeletnicirea principală, dar și unicul mod de a se susține financiar. Însă îndeletnicirea lor poate pune în pericol ecosistemul costier. Drept pentru care proiectul nostru are ca obiectiv sprijinirea comunităților locale în vederea adoptării unor tehnici prietenoase față de mediu”, a declarat Mihaela Cândea, managerul de proiect. Sesiuni foto cu delfini Ca și activități specifice, proiectul prevede colectarea datelor privind apariția delfinilor în apele litorale românești, capturile accidentale și eșuările din zona marină a Sitului ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină: „Vor fi organizate și desfășurate sesiuni foto - identificare pentru colectarea datelor despre cele trei specii de delfini din apele românești ale Mării Negre. Campaniile de foto - identificare se vor desfășura în același timp cu cele pentru observarea delfinilor vii care vizitează apele litorale românești. Ulterior, imaginile vor fi prelucrate, iar imaginile noi vor fi comparate cu cele vechi pentru identificarea individuală și întocmirea unui catalog de identificare a delfinilor”, a arătat Raluca Fabian, asistent de proiect. Linie telefonică gratuită pentru agresiunile asupra mediului marin Pentru identificarea și sur-prinderea unor evenimente ecologice din zona costieră românească adiacentă Sitului ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină (înfloriri algale puternice, eșuări și capturări accidentale de delfini în plasele pescărești, pete de ulei sau petrol, deversări de agenți poluanți), se va înființa o linie de telefon gratuită, unde populația locală, pescarii sau alte persoane care nu fac parte din echipa de voluntari vor putea raporta apariția acestor evenimente, dar și a altor tipuri de agresiuni asupra mediului marin și costier. Linia telefonică va funcționa în perioada estivală începând cu luna iunie și până în luna septembrie, iar apelurile vor fi direcționate către instituțiile competente (Garda de Mediu, Administrația Bazinală Dobrogea Litoral).