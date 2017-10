Bani europeni pentru colectarea deşeurilor şi infrastructura de apă din judeţul Constanţa

1

HIGIENA UNUI ORAS EUROPEAN

CE BINE AR FII SA EXISTE SACI DE PLASTIC SOLIZI PT PUBELE SI SA FIE SCHIMBATI DE FIECARE DATA CAND SUNT GOLITE PUBELELE.MIROSUL INFECT AR DIMINUA SIMTITOR.DEASEMENEA APA CURENTA SI SCURGERE LA FIECARE SPATIU PT. PUBELE. ODATA PE LUNA PUBELELE TREBUIE SPALATE CU UN PRODUS DESINFECTANT SI FRUMOS MIROSITOR. IN SPECIAL VARA DUPA "SPALAREA" PUBELELOR SI GOLIREA LOR DE APA INFECTA IN MIJLOCUL STRAZILOR MIROSUL ESTE INSUPOTABIL 2-3 ZILE. PUBELE SPECIALE PT. DESEURI PE CATEGORII SUNT INEXISTENTE. CUM SA TRIEM MATERIALELE DACA NU AVEM UNDE SA LE PUNEM? OARE ESTE ATAT DE GREU SA ARUNCATI UN OCHI PRIN EUROPA SI SA LUATI EXEMPLU? SAU INDOLENTA, HOTIA SI LIPSA TOTALA DE SPIRIT GOSPODARESC PRODUCE ACEASTA SITUATIE? SAU TOATE 3 LA UNLOC?REPARTIZATI MAI BOILOR DE LA PRIMARIE PUBELE PT. DESEURI PE CATEGORII, ANGAJATI OAMENI PT. INTRETINEREA LOR. IMBECILII DRACULUI.PUTE PE STRAZI CA IN EVUL MEDIU!! ESTE NEVOIE DE BANI EUROPENI CA SA AVEM PUBELE DE PLASTIC? ERAM O TARA CARE EXPORTA MATERIE PLASTICA CHIAR SI PT. MARILE FIRME DE ELECTRO-MENAJERE. MATERIE PRIMA AVEM BERECHET SI NU SUNTEM CAPABILI SA PRODUCEM CONTAINERE SI SACI DIN PLASTIC PT. GNOAIE.