Bani de la stat pentru a-ţi termoizola casa. Iată ce sume puteţi primi şi în ce condiţii

Bani de la stat pentru a-ți termoizola casa. Iată ce sume puteți primi și în ce condiții

Deși promite de ani de zile că va fi reluat programul Casa Verde, pentru dotarea caselor cu sisteme moderne de încălzire, Ministerul Mediului a reușit abia acum să lanseze, și doar pentru dezbatere publică, un model de program de finanțare. Mai mult decât atât, a venit și cu o idee nouă, Casa Verde Plus, pentru izolarea casei cu materiale ecologice.Practic, prin cele două programe, atât cetățenii, cât și primarii, instituțiile de interes public și unitățile de cult vor putea aplica pentru a obține finanțare pentru instalarea de panouri solare, pompe de căldură, acoperișuri verzi, termosisteme din materiale ecologice și tehnologii care ajută la economisirea energiei. Pentru panouri solare populația primește o finanțare de 6.000 de lei, iar pentru pompe de căldură maximum 8.000 de lei, adică în jur de 70 - 80 la sută din costul unui astfel de sistem complex. Potrivit ministrului Mediului, Cristiana Pașca-Palmer, programul va demara în următoarele două săptămâni.6.000 de lei pentru Casa VerdePrin acest program, românii pot face trecerea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care utilizează energii regenerabile: panouri solare sau pompe de căldură. „Pentru panouri solare populația primește o finanțare de 6.000 de lei - suficientă pentru achiziția unui sistem care să asigure apă caldă menajeră într-o casă standard, finanțarea fiind sută la sută. Pentru cei care vor să folosească pompele de căldură, finanțarea este de maximum 8.000 de lei, adică în jur de 70 - 80 la sută din costul unui astfel de sistem complex. Am alocat pentru populație aproape 50 la sută din bugetul total al programului pe anul 2016, adică 60 de milioane de lei. Această sumă va fi distribuită unitar în toate județele țării, iar populația va depune și va semna contractul de finanțare la Agenția pentru Protecția Mediului din județele în care locuiesc. Ne dorim să încurajăm populația să folosească sisteme verzi în propriile locuințe. Cred că sectorul energiilor rege-nerabile din țara noastră va atinge o nouă dimensiune atunci când și consumatorii casnici din România vor deveni din consumatori - producători, înlocuind sistemele clasice de energie cu cele regenerabile”, a precizat ministrul Mediului.Izolație cu cânepă, lână sau plutăÎn ce privește programul Casa Verde Plus, acesta vizează optimizarea ener-getică a clădirilor folosind materiale cu amprentă redusă de carbon, non-toxice și din surse regenerabile cu impact implicit asupra calității mediului interior.„Programul Casa Verde Plus aduce o abordare nouă în piață. Ea vine în completarea programului clasic. Am plecat de la ideea că o casă verde nu se limitează doar la sisteme de încălzire cu energie din surse regenerabile, ci are nevoie de mult mai mult. O casă verde implică strategii bioclimatice, design solar pasiv sau activ, eficiență energetică, consum de apă redus, materiale ecologice, cu conținut reciclat, regionale și non-toxice, o calitate superioară a mediului interior, gestionarea durabilă a deșeurilor pe perioada construcției și în timpul operării acesteia, amplasament sustenabil”, a mai spus Cristiana Pașca-Palmer.Casa Verde Plus beneficiază de un buget total de 45 de milioane de lei. Din această sumă, 12 milioane de lei sunt destinate persoanelor fizice. Românii pot folosi acești bani pentru a-și izola locuințele cu materiale ecologice precum cânepă, lână, vată minerală bazaltică, plută, perlit, celuloză sau zidărie din cânepă și var. În plus, pentru finisaje, se pot achiziționa tencuieli, adezivi, vopseluri și amorse, fără compuși organici volatili.„Suma maximă acordată unui beneficiar poate ajunge la 40.000 de lei. Când am stabilit această sumă am luat în considerare un cost de 120 de lei pe metru pătrat. Cheltuielile eligibile implică atât achiziția materialelor cât și manopera. Pentru o casă cu amprenta de 90 de mp această sumă poate acoperi aproape integral costurile de termoizolare integrală a fațadei și acoperișului cu izolație de 15 cm”, a completat ministrul Mediului.Banii pot fi utilizați atât în cazul renovării unei clădiri existente, cât și în cazul termoficării unei locuințe nou-construite.