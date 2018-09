Bălării, procese, birocraţie! CSS 1 Constanţa, o ruină tristă

Bălării, procese, birocrație! CSS 1 Constanța, o ruină tristă

Peste o săptămână, se împlinesc oficial 10 ani de când au început lucrările de reamenajare și consolidare a sediului administrativ al Clubului Sportiv Școlar nr. 1 Constanța. Termenul de execuție era, la vremea aceea, doi ani. Au trecut 10, iar sala de sport multifuncțională încă nu este gata și cu siguranță vor mai trece încă doi până când va putea găzdui antrenamente sau competiții sportive.Între timp, toți cei care întâmplător ajung în zonă și văd cum arată în prezent unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Constanța, pepiniera de campioni ai țării, nu au cum să nu se întrebe de ce a ajuns în halul acesta. Curtea este plină de buruieni, gardurile rupte și ruginite, o clădire uriașă nouă și nefuncțională, o clădire veche și părăsită…Terenurile unde s-au desfășurat competiții internaționale, unde s-au format sportivi de talie mondială, sălile unde s-au antrenat generații de gimnaste, toate sunt acum o ruină. O ruină tristă, dovadă a eșecului birocrației din țara noastră.În vremuri în care ne plângem că ai noștri copii fac din ce în ce mai puțin sport, că nu au unde să-și petreacă timpul liber, CSS1 stă cu sălile încuiate și cu placaje de lemn în geamuri. Sala nouă realizată la standarde internaționale este gata doar pe exterior și, după un proces de ani de zile, Ministerul Educației Naționale a plătit constructorul și acum reia procedurile pentru continuarea lucrărilor. Sala veche va fi și ea reamenajată… cândva… nu se știe când…„ISJ a făcut toate demersurile necesare“Inspectorul școlar general admite că lucrurile nu stau tocmai cum trebuie la CSS 1, dar susține că nu sunt proceduri ce depind de instituția pe care o conduce.„Acolo a fost un litigiu. Fonduri au fost alocate, dar, din cauză că era blocat proiectul, s-au întors la minister. La ISJ s-au făcut demersurile necesare. Însă contractele sunt la CSS 1. Noi nu facem demersuri în numele niciunei unități școlare. Doar transmitem către minister solicitările lor”, a declarat șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Gabriela Bucovală.În ce privește curtea neîngrijită, inspectorul școlar general susține că nu cunoaște situația și că va trimite colegii să verifice.„Știu că au izolat zona unde se făceau lucrări și toate celelalte activități se desfășurau în-afara perimetrului”, a mai spus Gabriela Bucovală.S-a terminat litigiul, începe din nou lungul drum al avizărilorContactat telefonic, directorul detașat al Clubului Școlar Sportiv nr. 1 Constanța, prof. Magda Rusu, ne-a anunțat că litigiul cu constructorul a fost încheiat și că din septembrie se reiau procedurile pentru continuarea lucrărilor la sala cea nouă.„Ministerul Educației a aprobat suma de 123.000 de lei, constructorul a fost plătit și litigiul s-a stins. De altfel, sumele au mai fost date de la Ministerul Educației, dar, din cauză că firma a dat în judecată beneficiarul, adică clubul, iar procesul a durat ani de zile, s-au tot amânat lucrările. În cele din urmă, procesul s-a pierdut și ministerul a fost obligat să plătească”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Magda Rusu.Vestea bună este că s-a terminat litigiul, vestea proastă este însă că acum trebuie reluate toate procedurile de avizare a lucrărilor, pentru că, în cei zece ani, au expirat autorizațiile. După care, va fi organizată o nouă licitație și astfel se va mai întârzia.„Din păcate, vor dura mult avizele. Clădirea este gata pe exterior, dar în interior nu este făcut nimic. Trebuie realizate instalațiile, finisajele. Trebuie respectate procedurile și din septembrie demarăm din nou demersurile pentru finalizarea sălii”, a mai spus directorul.În ce privește clădirea cea veche, aceea este cuprinsă într-un alt proiect.Știu că a existat o finanțare și pentru vechea sală, însă a fost stopată și aceea. Nu știu foarte multe, pentru că nu m-am ocupat eu, și vreau să mă documentez să reluăm și acolo lucrările. Va fi greu cu două șantiere, dar sper să ne descurcăm. Acolo funcționau două săli, pe care le foloseau grupele de scrimă, dar tot acolo își desfășurau activitatea și grupele de începători la gimnastică. Acum funcționăm într-un spațiu provizoriu și este foarte dificil”, a completat prof. Magda Rusu.Sală multifuncțională, pentru competiții internaționaleÎn ce privește terenurile exterioare de volei pe nisip și baschet, precum și gardul, acestea vor fi refăcute tot în cadrul proiectului de reamenajare a sediului administrativ al CSS 1.„Gardul a fost tăiat, astfel încât să se poată asigura accesul la șantier. Apoi, a fost pus din nou la loc. Am reușit cu bani proprii și personali să curățăm un pic curtea, după lucrările efectuate la clădirea nouă, căci crescuseră foarte mult copacii și buruienile, dar este tot ce am putut face. Buruienile cresc foarte repede. Pe fostul teren de baschet va fi amenajată parcarea, gardul va fi complet refăcut. Sala este multifuncțională, are terenuri pentru handbal, pentru baschet, la standarde înalte. Poate găzdui competiții internaționale, deci ne putem lipsi de terenurile exterioare. Terenul de volei pe nisip este foarte aproape de sediul vechi și nu văd cum va mai putea fi folosit. Eventual doar să fie îngrădit. Sportivii s-au adaptat și, acum, joacă direct pe plajă. Deci, probabil că îl vom reamenaja”, a adăugat directorul CSS 1.Magda Rusu ni s-a plâns că, de ceva timp, în zonă vin tot felul de tineri care stau seara și mănâncă și beau chiar lângă gardul instituției.„Am ajuns să stau la pândă, să fac fotografii, să fac plângeri la poliție, deoarece creează un disconfort, aruncă toate gunoaiele peste gard, în curtea noastră. Și pentru părinții care vin cu copiii la noi, la antrenamente, este neplăcut să vadă mizerie, coji de semințe și tot ce lasă aceștia”, a încheiat directorul Clubului Școlar Sportiv nr. 1 Constanța.