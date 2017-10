Bal Mascat, mâine, de Revelionul copiilor, la Castelul Fermecat!

Toți copiii din Constanța sunt așteptați mâine, la Tărâmul magic, să participe la balul mascat organizat de personajele magice de la Castelul Fermecat.Petrecerea va fi organizată ca la carte, cu toate ingredientele necesare unui Revelion în toată regula. Vrăjitoarele vor urca pe scenă pentru ultima oară, cu spectacolul original, creat special pentru Festivalul Iernii 2016, „Poveștile lumii într-un… cazan“. Odată cu ele vor ajunge în lumina reflectoarelor și micuții câștigători ai concursului „Orice copil poate deveni vedetă în Tărâmul Magic al Crăciunului!“ Vraja binecunoscută va fi rostită împreună cu toți copiii și va marca transpunerea Tărâmului Magic într-o altă dimensiune, timp de un an, și deschiderea unui alt tărâm miraculos, despre care se vor afla mai multe detalii la momentul potrivit. Muzica și distracția sunt made by celebrul DJ Crazy Frog, care va sosi în Tărâmul Magic alături de invitații săi artiști. Aceștia vor susține un concert incendiar special creat pentru copii. Evenimentul va fi întregit de un program muzical pirotehnic, focurile de artificii și muzica îndrăgitului DJ al copiilor creând o atmosferă de basm, condimentată cu multe surprize pentru toată Constanța, invitată la marea petrecere de final de an.