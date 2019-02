Bacterie ucigașă la Institutul Marius Nasta: Doi pacienți au murit

Două persoane infectate cu acinetobacter au murit la Institutul 'Marius Nasta” din București.

Două persoane au murit în această săptămână la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitală, din cauza infecției cu acinetobacter multirezistent, a declarat vineri, pentru Agerpres, managerul instituției, Beatrice Mahler.







Beatrice Mahler a spus că în urmă cu o săptămână a fost anunțată că există două cazuri de infecții cu acinetobacter și a solicitat sprijinul DSP.







"În urmă cu o săptămână, un epidemiolog m-a anunțat că avem două cazuri de infecții cu acinetobacter multirezistent (care rezistă la antibiotic). În acel moment, am solicitat să vină DSP, după ce am vorbit cu colegii mei. Să vină DSP în Institut ca să ne consilieze pentru activități de suport, conform legislației Ordinul 101. În momentul în care a început ancheta s-a adeverit, am mai primit confirmarea pentru încă o pacientă care era cu infecție cu acinetobacter. În Institutul 'Marius Nasta' se poate pune diagnosticul cu acinetobacter doar la nivelul de specia fără subtipare. Luni dimineață am recoltat probe pentru toți pacienții din Terapie, indiferent dacă erau simptomatici sau nu, le-am trimis la Institutul 'Cantacuzino'. Probele sunt la 'Cantacuzino' și acolo se lucrează nu doar cultura, ci se face stenotipare. (...) Infecțiile respiratorii, bronhopneumoniile și pneumoniile pot fi bacteriene, declanșate și întreținute de germeni agresivi, dar în acest moment pe noi ne interesează să stabilim dacă este vorba despre o infecție cu transmitere nosocomială, secundară asistenței medicale. De aceea, am solicitat prezența DSP, pentru că este o măsură obligatorie pe care trebuie să o facă o unitate sanitară atunci când există suspiciuni", a explicat managerul spitalului.







Potrivit acesteia, prima persoană a murit la începutul săptămânii, iar cea de-a doua joi. Managerul a spus că în total sunt patru cazuri de infecție cu acinetobacter.