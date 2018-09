Back to School la Tomis Mall - toamna se numără premiile





Constantenii ce vor face cumparaturi din Tomis Mall de minim 50 lei vor putea participa la tombola Back to School si castiga in aceeasi zi premii surpriza : Tomis Mall te echipeaza pentru scoala cu 10 tablete de scris si 10 smart whatches, iar ceilalti parteneri cu alte premii : cursuri gratuite de limba engleza pentru o luna oferite de catre Helen Doron English, invitatii la film Cityplex, produse McDonald’s, ore gratuite la Salsa Encanto Academy si Escape Room. Noul Pizza Hut Delivery, inaugurat de curand la parterul Tomis Mall asigura vouchere valabile la Take Away, iar magazinul Ecco te echipeaza cu rucsacuri si sticle de apa personalizate, astfel incat, tu vei fi super cool pe parcursul anului scolar.





Irina Albu, Shopping Manager Tomis Mall, a declarat : ‘ Pe 27 august debuteaza o noua campanie Back to School in Tomis Mall. Dorim astfel sa ii rasplatim pe constantenii, ce ii pregatesc pentru scoala, pe cei mici, achizitionand produse din mall- ul nostru!’.





Campania se va desfasura in perioada 27 august- 27 septembrie 2018, iar constantenii se pot inscrie cu bonuri de cumparaturi de minim 50 lei (ce nu se cumuleaza) si sunt prezentate in aceeasi zi. Cumparaturile trebuie realizate in magazinele din centrul Comercial Tomis Mall.





Va asteptam cu drag la Tomis Mall !