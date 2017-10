Bacalaureatul începe luni. Elevii nu s-au înghesuit la meditaţiile gratuite din şcoli

1

dezinteres

pai da, si dupa aceea se da vina tot pe profi ca nu isi dau interesul...asta e Romania, fratilor! elevi dezinteresati, care ajung sa isi injure si sa isi sfideze profesorii,nu mai exista respect..la meditatii nu vin, ii doare in cot...si apoi care va fi stirea????? "elevi picati, dascali incompetenti sau dezinteresati"....aici am ajuns, da!!! asta ne e tara...de asta pleaca toti in grupuri-grupuri....e de necrezut ce se intampla acum la noi....elevii nu isi mai respecta profesorii,le cer socoteala cand iau o nota mica, de parca ar fi luat-o pe nedrept, parintii isi sustin odraslele (nimic rau in asta, daca odraslele nu ar fi "catastrofe"), fiecare face ce vrea in tara asta.....