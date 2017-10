Bacalaureat 2011 / Candidaţii susţin joi şi vineri proba de evaluare a competenţelor digitale

Bacalaureat 2011 / Candidații susțin joi și vineri proba de evaluare a competențelor digitale

Miercuri, 24 August 2011.

Candidații înscriși la cea de-a doua sesiune de bacalaureat vor susține joi și vineri proba D, cea de evaluare a competențelor digitale, urmând ca luni, 29 august, să înceapă probele scrise, potrivit calendarului de desfășurare a examenului.Bacalaureatul are trei probe orale și trei scrise. Elevii care au urmat liceul în altă limbă decât româna susțin, în plus, o probă orală și una scrisă de limbă maternă. La cea de-a doua sesiune de bacalaureat s-au înscris peste 109.000 de candidați.Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, va avea loc la 29 august, urmând ca cea de-a doua probă scrisă la limba și literatura maternă să se desfășoare la 30 august. Următoarele două probe scrise, respectiv cea obligatorie a profilui va avea loc la 31 august, proba scrisă la alegere profilului și specializării urmând să fie susținută la 2 septembrie.Potrivit Ministerului Educației, pentru proba A s-au înscris 10.568 de candidați, pentru proba B - 260 de candidați, pentru proba C - 11.105 de candidați, proba D - 10.944 de candidați, proba E(a) - 62.348 de candidați, proba E(b) - 945 de candidați, proba E(c) - 78.082 de candidați, proba E(d) - 60.345 de candidați. Probele E sunt cele scrise.Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat din sesiunea august-septembrie vor fi afișate la 4 septembrie, iar eventualele contestații se pot depune până la ora 20.00 în aceeași zi.La prima sesiune de bacalaureat de anul acesta s-au înscris peste 200.000 de candidați, iar, potrivit Ministerului Educației, 661 au fost eliminați în timpul testelor, pentru fraudă.Potrivit ministrului Educației, Daniel Funderiu, elevii prinși copiind la bacalaureat vor fi eliminați și nu vor mai putea susține acest examen timp de două sesiuni consecutive. Pentru buna organizare a examenului de bacalaureat, Ministerul Educației a alocat linia TEL VERDE 0800801100 (telefon gratuit), la care cetățenii pot semnala orice neregulă constatată în organizarea și derularea examenului național de bacalaureat.