"Azi marcăm Ziua Principatelor Unite atât în România, cât şi la Bruxelles; este un motiv de mândrie"

Celebrarea Zilei Principatelor Unite nu doar în România, ci și la Bruxelles, în contextul în care România deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, este un motiv de mândrie și, totodată, "o confirmare a faptului că poporul român a avut întotdeauna puterea și înțelepciunea să aleagă calea dreaptă", a declarat, joi, premierul Viorica Dăncilă în mesajul transmis cu prilejul aniversării zilei de 24 ianuarie."Faptul că, astăzi, marcăm Ziua Principatelor Unite atât în România, cât și la Bruxelles, unde în calitate de stat care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene ne asumăm cu onoare responsabilitățile, este un motiv de mândrie pentru țara noastră și pentru români. Este, totodată, o confirmare a faptului că poporul român a avut întotdeauna puterea și înțelepciunea să aleagă calea dreaptă. Am încredere absolută în destinul nostru național și european. Am încredere în români și în România!", a afirmat prim-ministrul în mesajul său.Premierul a menționat că se împlinesc 160 de ani de la primul act istoric major în devenirea statului unitar și suveran român actual - Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza domn al Moldovei și Țării Românești, subliniind că, la momentul respectiv, românii au avut de partea lor și un "context extern favorabil, state europene-prietene"."Aristocrația noastră din acele timpuri, prin vârfurile sale intelectuale și politice, precum și cea mai mare parte a populației au reușit să transforme în realitate, pe o temelie durabilă, idealul unității naționale românești, întrevăzute de geniul voievodului Mihai Viteazul la 1600 și desăvârșite cu Marea Unire din 1918. Am avut de partea noastră un context extern favorabil, state europene-prietene, dar, mai ales, am avut elite românești remarcabile, care au crezut în destinul românesc, și o voință populară extraordinară de a "seca Milcovul", de a șterge barierele între român și român", a arătat premierul Viorica Dăncilă.Totodată, ea a afirmat că românii au "experiența coeziunii interne pentru o cauză, a luptei pentru locul nostru în istorie și în lume, a victoriei care nu a fost niciodată obținută în cotropire, ci în apărarea a ceea ce ne aparține"."Acest moment al istoriei noastre să îl sărbătorim cu încredere în România și în resursele inepuizabile ale ființei românești. Avem experiența coeziunii interne pentru o cauză, a luptei pentru locul nostru în istorie și în lume, a victoriei care nu a fost niciodată obținută în cotropire, ci în apărarea a ceea ce ne aparține. Această pagină de istorie și idealul de unitate al înaintașilor care au făcut posibilă devenirea României de astăzi sunt fundamentale pentru viitorul națiunii române, pentru evoluția noastră ca societate modernă, atașată valorilor europene, în care drepturile și libertățile sunt respectate și apărate, ca stat suveran, prețuit de partenerii europeni și internaționali", a transmis premierul.