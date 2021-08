Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul a trei unităţi de învăţământ constănţene

Biroul Teritorial al Avocatului Poporului s-a autosesizat cu privire la articolele apărute în presă, luna aceasta, care fac referire la trei unităţi de învăţământ, respectiv Grădiniţa nr. 34 din cartierul Medeea, Liceul „George Călinescu” şi Liceul Energetic. Acestora li se cere să comunice, cât mai repede, informaţii referitoare la spaţiile cu probleme şi mai ales dacă acestea au fost utilizate de către elevi şi în ce măsură procesul instructiv- educativ va fi afectat de acţiunile de renovare efectuate de către autoritatea publică locală.În acelaşi timp, Avocatul Poporului vrea să ştie dacă au mai existat solicitări de finanţare şi au fost aprobate de către Primăria Constanţa pentru efectuarea de lucrări de renovare a liceelor, când anume şi în ce au constat acestea. Reamintim că la începutul lunii august, viceprimarul municipiului Constanţa, Florin Cocărgeanu declara că după încheierea anului şcolar, au fost demarate o serie de lucrări de renovare şi modernizare la numeroase unităţi de învăţământ. Dintre acestea le-a menţionat pe cele de la trei instituţii deja menţionate, unde ar fi constatat că sălile de sport ale liceelor şi spaţiul găzduit de grădiniţă sunt spaţii improprii pentru a găzdui activităţi educaţionale. În consecinţă, s-a decis ca grădiniţa să fie renovată integral, întrucât mirosul de mucegai era extrem de deranjant, iar sălile de sport ale celorlalte instituţii de învăţământ, să fie şi ele reparate şi modernizate.Ca urmare, până la sfârşitul lunii august, aşa cum prevede contractul încheiat cu primăria, sala de sport a Liceului Energetic Constanţa se află în plin proces de modernizare, aceasta însemnând, în principal, înlocuirea duşumelei din lemn cu un covor din PVC, precum şi igienizarea pereţilor interiori ai clădirii. Acelaşi lucru se va întâmpla şi la Liceul „Călinescu”. „Până acum, am realizat şi alte note de fundamentare privind şi alte lucrări necesare pentru modernizarea şcolii, precum înlocuirea gardului care împrejmuieşte terenul de sport dar, mult mai importantă ar fi transformarea terenului viran din spatele şcolii de sport într-un spaţiu dedicat unor sporturi precum atletism, sărituri în lungime, sărituri la groapa de nisip. Nu mi se pare corect să ne bage în aceeaşi oală cu grădiniţa, unde, poate s-au semnalat nişte probleme. Sala noastră de sport nu a mai fost folosită în ultimii doi ani, de când cu pandemia. Starea de degradare a sălii de sport nu era avansată, mai ales în condiţiile în care aceasta este folosită mai mult iarna. Între timp, în ultimii ani, noi am mai dat o mână de var pe dinăuntru, am mai schimbat duşumeaua, iar wc-urile sunt chiar mai bune decât cele din şcoală”, a declarat pentru „Cuget Liber”, directorul Liceului Energetic, prof. Claudia Niţu.