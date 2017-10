AVEŢI GRIJĂ CE POSTAŢI PE FACEBOOK! Un bărbat a fost amendat

AVEȚI GRIJĂ CE POSTAȚI PE FACEBOOK! Un bărbat a fost amendat

Ştire online publicată Joi, 20 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un cetățean din Timișoara care a postat pe Facebook o poză cu mașini ale Poliției Locale parcate pe trotuar a fost chemat la audieri și amendat cu 900 de lei, potrivit Digi 24.Amenda a fost dată pentru că, în postarea lui, utilizatorul rețelei sociale a folosit expresii urâte la adresa oamenilor legii. Într-adevăr, există o hotărâre judecătorească ce spune că orice postare pe FB este publică.„Milițiene Cojan (n.r. - șeful Poliției Locale), tu și adunătura ta de nesimțiți, ce-ar fi să vă auto-amendați?”, a scris Corneliu Vaida atunci când a postat pe Facebook fotografia, din care reiese că un pieton care ar împinge, de pildă, un cărucior cu un copil, n-ar avea pe unde să treacă.Ulterior, cetățeanul timișorean – care are și titlul de „revoluționar” - a fost invitat la sediul Poliției Locale să dea explicații.„Direcția Poliția Locală Timișoara face cunoscut faptul că, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, rețeaua de socializare Facebook a fost declarată spațiu public, motiv pentru care orice postare jignitoare poate fi sancționată cu amendă în conformitate cu prevederile Legii 61/1991 republicată, aspect valabil pentru orice persoană care se simte lezată de apelativele postate pe rețeaua de socializare”, se arată într-un comunicat al Poliției Locale Timișoara, citat de News.ro.Poliția Locală Timișoara mai transmite că Vaida a fost invitat la sediul Poliției Locale „pentru a i se aduce la cunoștință faptul că, în mod repetat, prin postările dumnealui pe rețeaua de socializare, mai exact pe grupul pe care îl administrează, a adus jigniri la adresa polițiștilor locali”.Corneliu Vaida este și administratorul unui grup creat pe Facebook, cu peste 400 de membri, care se numește „Cerem demisia directorului Poliției Locale Timișoara - Dorel COJAN”, precizează News.ro.„În ceea ce îl privește pe dl Vaida Corneliu Nicolae, acesta a fost invitat la sediul Poliției Locale Timișoara pentru a i se aduce la cunoștință faptul că, în mod repetat, prin postările dumnealui pe rețeaua de socializare, mai exact pe grupul pe care îl administrează, a adus jigniri la adresa polițiștilor locali de natură să lezeze demnitatea acestora și a instituției din care fac parte, făcându-i ”adunătură de nesimțiți”, ”godaci inutili”, ”boacteri daltoniști, nu doar nesimțiți și incompetenți”, ”boacterii retardați de la Disciplina în construcții”. Cel în cauză a fost invitat pentru a i se aduce la cunoștință faptul că expresiile postate în datele de 13 și 14.04.2017 reprezintă jigniri și pot fi sancționate conform Legea 61/1991 republicată, cu amenzi între 200 și 1.000 lei, în niciun caz pentru faptul că a sesizat o parcare neregulamentară în fața sediului Poliției Locale, așa cum s-a insinuat cu rea-credință”, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.Corneliu Vaida a scris, miercuri, pe Facebook, imediat după ce a primit amenda că nu are de gând să plătească acești bani și că se va adresa instanței de judecată.„Amenda nu am de gând să o plătesc, avocatul meu deja lucrează la contestarea procesului-verbal de contravenție și mai lucrează la niște surprize... În rest, doresc să reafirm cu fermitate că voi considera NESIMȚIT pe oricine parchează pe trotuare - indiferent de funcție și statut social - în asa fel încât pietonii, mai ales mamele cu cărucioare - să fie obligate să ocolească mașinile parcate ilegal, pe carosabil!”, a scris Vaida pe Facebook.După ce știrea cu amenda timișoreanului a devenit virală pe rețelele sociale, bărbatul a reacționat, tot pe Facebook: „Sunt uimit, mișcat și măgulit de sutele de mesaje de solidaritate din țară și străinătate, generate de întâmplările ultimelor doua zile, în care am devenit protagonist fără să vreau. Mulțumesc pentru cuvintele de încurajare, de solidaritate, pentru ofertele de a mi se plăti amenda sau cheltuielile de judecată! M-ați lăsat aproape fără cuvinte ! Amenda nu am de gând sa o plătesc, avocatul meu deja lucrează la contestarea procesului verbal de contravenție și mai lucrează la niște surprize ... În rest doresc să reafirm cu fermitate că voi considera NESIMȚIT pe oricine parchează pe trotuare - indiferent de funcție și statut social - în asa fel încât pietonii, mai ales mamele cu cărucioare - sa fie obligate sa ocolească mașinile parcate ilegal, pe carosabil!”, a scris Corneliu Vaida.