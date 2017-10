Avertizare meteo la Constanţa: vin ploile

Avertizare meteo la Constanța: vin ploile

Administrația Națională de Meteorologie a emis în cursul zilei de ieri, 19 ianuarie, o avertizare meteo de precipitații abundente. La Constanța acestea vor fi mai ales sub formă de ploi.Vor cădea precipitații pe arii extinse, ziua mai ales în jumătatea de vest a țării, predominant sub formă de ploaie, iar noaptea cu precădere în cea de est, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Izolat cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de polei. Vântul va sufla moderat în regiunile sudice și va avea intensificări în zona montană înaltă, unde precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, local viscolită. Temperatura aerului va crește, astfel încât valorile maxime vor fi cuprinse între 1 și 9 grade, iar cele minime se vor situa între -5 și 4 grade.La munte, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare. Izolat cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări mai ales în zona înaltă, unde local va viscoli ninsoarea. Temperatura aerului va crește ușor.