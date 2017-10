Avertizare hidrologică pe Dunăre. Este vizat şi judeţul Constanţa

Avertizare hidrologică pe Dunăre. Este vizat și județul Constanța

Fluviul Dunărea se află, de sâmbătă, 17 mai, de la ora 10,00, sub cod portocaliu de inundații, în patru județe. Potrivit celei mai noi actualizări emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, codul portocaliu vizează sectorul aval de Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier - Zimnicea (sector îndiguit aval Gruia).De asemenea, începând de ieri, 18 mai, de la ora 6,00, și până luni, 26 mai, sectorul aval Zimnicea al Dunării, cuprinzând județele Te-leorman, Giurgiu, Călărași, Brăila, Ialomița, Constanța, Galați și Tulcea, se va afla sub cod galben.Potrivit hidrologilor, prognoza debitelor maxime pe Dunăre la intrarea în țară are un grad ridicat de incertitudine în acest moment, din cauza variațiilor foarte mari din ultimele zile ale prognozelor de debite maxime primite de la Centrul de prognoze hidrologice din Serbia pentru afluenții fluviului, variații generate de severitatea excepțională a fenomenelor hidrometeorologice, mai ales cele înregistrate în bazinele hidrografice ale afluenților principali de pe acest sector (Sava și Morava).„Ploile torențiale deosebit de însemnate cantitativ care s-au înregistrat în ultimele zile în bazinele hidrografice din Serbia și din Bosnia - Herțegovina au generat viituri excepționale care în multe bazine hidrografice au atins sau chiar au depășit valorile maxime istorice, ca urmare a acestor fenomene periculoase deosebit de severe fiind instituit în Serbia și Bosnia - Herțegovina, la nivel național, starea de alertă”, mai precizează repre-zentanții INHGA.