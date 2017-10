Avertisment OPC. Vopseaua Henna, extrem de periculoasă!

Comisarii Protecției Consumatorilor Constanța avertizează ă consumatorii să acorde o deosebită atenție atunci când cumpără vopsea de păr Henna. Potrivit reprezentanților Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, recent, au fost oprite de la comercializare sute de cutii de vopsea Henna care urmau a fi duse în magazine. Acestea conțineau substanța chimică para fenildiamină. Această substanță chimică poate fi exprimată pe ambalaje sub denumirea de para fenildiamină, p-fenildiamină, 1-4 fenildiamină.În Directiva Europeană pentru produse cosmetice 76/768/EEC, Anexa 2 prezintă lista substanțelor interzise în produsele cosmetice, precum și în Regulamentul European 1223/2009 Anexa 2, la poziția 1226 este substanța para fenildiamină atunci când este utilizată în producerea vopselei de păr.„În urma celor constatate, CJPC Constanța a încadrat întreaga cantitate de 5.133 de kg de vopsea de păr henna pudră în valoare de 40.293 de USD ca fiind produs periculos și nu a autorizat punerea în liberă circulație ceea ce a dus la interzicerea intrării pe teritoriul României a acestor produse. Pe această cale, atenționăm consumatorii să acorde o deosebită atenție în momentul achiziționării acestor produse cosmetice pentru vopsirea părului pe bază de pudră henna deoarece prezența acestei substanțe în produsul cosmetic poate afecta sănătatea utilizatorului", explică comisarul șef adjunct, Cornel RADU.