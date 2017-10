Avertisment DUR pentru iubitorii de NUTELLA! "Chiar şi un consum moderat reprezintată un risc pentru copii"

Avertisment DUR pentru iubitorii de NUTELLA! "Chiar și un consum moderat reprezintată un risc pentru copii"

Ferrero, producătorul celebrei Nutella a primit o lovitură puternică. Uleiul de palmier utilizat în produs ar putea cauza cancer, atrage atenția Autoritatea Europeană pentru Standarde Alimentare.Autoritatea Europeană pentru Standarde Alimentare a avertizat că uleiul de palmieri comestibil este cancerigen. În plus, instituția europeană a avertizat că și un consum moderat reprezintată un risc pentru copii.Mai mulți retaileri din Italia, inclusiv cel mai mare lanț de supermarketuri din țară, au boicotat compania și au decis să renunțe la comercializarea cremei de ciocolată care conține ulei de palmieri, ca măsură de precauție.Ca răspuns, compania Ferrero, producătorul Nutella, a lansat o campanie de publicitate într-o încercare de a liniști clienții menționând că produsele sale sunt sigure.Ferrero insistă asupra faptului că decizia de a păstra uleiul de palmier în Nutella, în ciuda temerilor de siguranță, are ca scop calitatea, nu costurile schimbării ingredientului. Substanța este folosită pentru textura netedă care nu poate fi atinsă prin utilizarea altor uleiuri."Nutella fără ulei de palmier ar produce un substitut inferior pentru produsul real. Ar fi un pas înapoi", a spus managerul de achiziție Ferrero, Vincenzo Tapella, potrivit The Independent.