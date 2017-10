Aventuri în Marea Britanie. Poveşti de la constănţenii care muncesc în regat

Aventuri în Marea Britanie. Povești de la constănțenii care muncesc în regat

Peste 152.000 de români trăiesc și muncesc în Marea Britanie. Sunt de trei ori mai mulți decât anul trecut și probabil că se vormai înmulți în perioada următoare. Vestea că se câștigă bine și că au parte de un trai mai ușor s-a răspândit foarte repede printre români, care au lăsat baltă joburile din țarăși au plecat să le fie mai bine.Potrivit Departamentului britanic al Muncii și Pensiilor, în martie 2015, în Marea Britanie munceau 152.363 de cetățeni români, comparativ cu 47.116, în 2014. Astfel, numărul cetățenilor români care au locuri de muncă în Marea Britanie a crescut de trei ori în ultimul an. Unii vor să facă bani și să se întoarcă în țară, acolo unde și-au lăsat familiile, alții visează să rămână în regat și să ducă o viață liniștită, muncind, dar și beneficiind de toate programele sociale ale Marii Britanii.„Am plecat încă din 2009, cu soțul meu, în Anglia. Am muncit amândoi pe ruptelea. El muncea numai noaptea, eu ziua. A fost foarte greu. Apoi, când am avut un trai stabil, am rămas însărcinată și am făcut cu băiețel. Am locuit cu el acolo timp de aproape un an și jumătate. După care eu am revenit în țară. Acum eu stau la Constanța, iar soțul meu la Londra, într-un apartament, împreună cu alți cinci constănțeni. Eu locuiesc la părinții mei și ne întreținem ușor, iar el strânge bani acolo. Vine o dată la trei luni, cu mașina plină de tot felul de lucruri mai ieftine de acolo. Cred că mai avem cam un an de chin așa, până când strângem banii ca să ne cumpărăm un apartament. Cu toate acestea, nu văd ce am putea să lucrăm în țară și să câștigăm peste 100 de milioane pe lună. Probabil că tot acolo ne vom stabili. Cine știe…”, ne-a povestit Ana. Femeia recunoaște că este greu, dar spune că este singura soluție.„De ce ne-am mai întoarce în țară?“ Sunt oameni care s-au obișnuit cu un standard de viață, care nu concep să primească salariul minim pe economie și să nu le ajungă nici să-și plătească ratele la apartament. Salariile din străinătate le oferă un confort și un trai în care mâncarea e mâncare, chiria e chirie și tot le mai rămân bani să se îmbrace, să se plimbe și chiar să pună deoparte.„Viața noastră aproape că nu mai are nicio legătură cu Constanța. Am plecat cu gândul să strângem niște bani și să ne întoarcem. Dar nu ne vom mai întoarce niciodată. Am convins-o pe mama mea să vină și ea. A adus-o și pe bunica. Locuim cu toții și cu încă o familie din Constanța la Londra, într-o casă mare, cu curte. Împărțim chiria și ne ajung banii să ne facem toate poftele. Am fost la Paris, la Amsterdam, la Roma, în Tenerife, peste tot. Și asta numai din salarii. La Constanța nu am fi putut probabil nici să trăim decent. De ce ne-am mai întoarce în țară?”, ne-a povestit și Cristina.Oferte multe de muncă Angajatorii din Marea Britanie nu mai sunt așa de reticenți cu românii. Au văzut și oameni harnici, dar și leneși, ca la toate popoarele din lumea asta. Oferta de locuri de muncă în Anglia este generoasă. Se caută de la asistenți medicali, administratori de rețea de calculatoare, ingineri și dezvoltatori software până la poștași, bucătari, ospătari, muncitori necalificați. Principala condiție este ca solicitanții să cunoască limba engleză. Pentru asistenți medicali, salariile pleacă de la 11,28 de lire sterline brut pe oră, iar pentru ingineri, se plătesc între 25.000 și 30.000 de lire brut pe an.