Avem semafoare cu inimioare, dar cine strânge rahatul de pe trotuare?

SA FACEM O SOCOTEALA

1.Cati au mintit "pe proprie raspundere" ca sa induca in eroare PRIMARIA si sa beneficieze de subventii ? Raspuns: o droaie, ca i-a apucat durerile de cap pe functionarii din Primarie si au amenintat cu procese. Aceste persoane, care pe proprie raspundere s-au declarat insolvabile si sunt o multime, ca de apuca groaza, nu raspund macar cu un gest la curatenie !!!! de ce !!!! ca ar trebui sa raspunda penal pt declaratii muncinoase. 2. Daca, mai avem in vedere si o alta categorie "estivala", prostituatele de la Constanta care sunt INSOLVABILE si le rad politistilor in nas, cu raspunsuri impertinente de formula "ce-mi faceti, ca nu am bani si nu aveti cum sa ma execut! LA FISC", raspunsul ar fi, esti insolvabila, dar nu si pt munca. 3. De curiozitate, daca facem un experment in cartierul de renume pt gratuitati, HENRI COANDA si intrebati acolo unul "de-al casei", cati ani de munca are, o sa vi se zica ca-l injurati de mama, dar gratuitati primeste.. Stimate domnule Cosmin, dvs. ati avut o intrebare, am si eu una, socoteala mea este gresita ? nu ne mai iese numarul la electorale ?