Avem rezerve de apă, nu e nevoie de restricţii

Secetă

Avem rezerve de apă, nu e nevoie de restricții

Seceta a făcut ravagii vara aceasta în aproape toate zonele țării. În aceste condiții rezervele de apă au scăzut simțitor. Cu toate acestea, Administrația Națională „Apele Române” susține că avem destul apă și nu este nevoie încă de impunerea unor măsuri de restricții. „Rezerva de apă stocată în acumulări garantează necesarul de apă la valorile normale pentru toți utilizatorii, nefiind necesară aplicarea Planului de restricții și folosirea apei în perioade deficitare”, explică reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române”. Potrivit acestora în prezent, în cadrul bazinelor hidrografice nu se pune problema aplicării Planului de restricții și folosirea apei în perioade deficitare.„Rezerva de apă brută existentă în principalele acumulări, la nivel național are un volum de 3.009 milioane metri cubi, reprezentând 72,6 la sută grad de umplere. Menționăm faptul că, au apărut limitări la alimentarea cu apă de natură tehnologică, la sistemele de alimentare cu apă în regim centralizat, cu captare din surse subterane, în cadrul câtorva localități situate în bazinele hidrografice Prut, Siret și Jiu, având în vedere scăderile nivelului acestor surse cât și posibile nisipări ale forajelor”, se arată într-un comunicat al ANAR. Monitorizare permanentă„Apele Române” monitorizează în permanență volumul de apă stocat în lacurile de acumulare, astfel încât, pentru perioada următoare, rezerva de apă stocată în acumulări garantează necesarul apei brute la valorile normale pentru toți utilizatorii: populație, industrie, energie, agricultură, piscicultură și agrement.Potrivit datelor emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, situația hidrologică arată că pe râuri debitele au fost în creștere ușoară ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în ultima perioadă și propagării pe râuri. Debitele se situează sub mediile multianuale lunare, chiar cu până la 80 la sută.Debitul pe Dunăre, în scăderePe Dunăre, debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) a fost în scădere, având valoarea de 3.100 metri cubi pe secundă, sub media multianuală a lunii august (4.300 mc/s). Aval Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia - Bechet și Zimnicea - Tulcea și staționare pe sectorul Corabia - Turnu Măgurele. Prognoza hidrologică pe râuri arată că debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor prevăzute. Pe Dunăre, se așteaptă ca debitul la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, să fie în scădere (3.000 mc/s), același lucru fiind așteptat și în aval Porțile de Fier.