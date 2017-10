Avem plaje noi europene, dar ne facem nevoile în apă! Când va ajunge civilizaţia şi în Constanţa?

2

plajele noastre

S-a anuntat cu mare tam tam darea in folosinta a peste 30 hectare plaje noi, plaje ce nu vor putea fii concesionate agentilor economici, dar vor putea fii folosite de turistii cu cearceaf sau cu sezlongul de acasa. Curios ca in zona hotelurilor Parc, Bavaria Blu, au aparut agenti economici cu sezlonguri si beach-baruri chiar pe aceasta zona de plaje noua !!!! unde sunt promisiunile ca vom putea face plaje in acele zone?? sau interesele sunt mai mari decat dorinta unor turisti sau localnici de a face plaja pe cearceaf? Cat despre toalete nici nu se vorbeste,intamplator am fost duminica la plimbare pe faleza Mamaia de la Cazinou,pana la hotel Riviera si nu am gasit nici o toaleta functionala.A avea toalete in zonele de interes public este o necesitate,ce depinde de civilizatie.