Avem cea mai mare Urgenţă din ţară

Avem cea mai mare Urgență din țară

Vineri, încă de la primele ore ale dimineții, în Spitalul Județean Constanța era forfotă. Se făcea curățenie de zor, medicii erau cu toții la program, iar agenții de pază se înmulțiseră. Aveau sarcina să se asigure că nicio mașină nu blochează accesul în Unitatea de Primiri Urgențe. Toate trebuiau să arate impecabil la ora prânzului (chiar și femeile de serviciu stăteau de strajă, cu mopul și mătura, gata să șteargă orice pată de pe banda de acces spre Urgență!), când curtea spitalului și Urgența urmau să se umple de oaspeți. Momentul festiv a fost prilejuit de inaugurarea aripii vechi a Unității de Primiri Urgențe, ultima supusă lucrărilor de reparații. De fapt, este vorba de Urgența veche a Spitalului Județean, care a intrat într-un amplu proces de „remodelare” în urmă cu șase luni, după ce întreaga activitate a unității a fost restrânsă în aripa nouă. Ne comparăm cu europenii Prezent la inaugurare, ministrul Sănătății Cseke Attila a apreciat că Urgența a fost transformată complet. „Ceea ce vedem aici este la nivel european și mă bucură acest lucru”, a afirmat ministrul. La rândul său, dr. Raed Arafat, secretar de stat în ministerul de resort, a subliniat că, acum, Constanța are motive să se mân-drească: are cea mai mare Unitate de Primiri Urgențe din țară. „Urgența este complet renovată și arată superb. Respectă toate regula-mentele europene, arată mai bine decât unitățile din unele țări vestice, așa că Spitalului Constanța nu are de ce să-i fie rușine când intră un bolnav în unitate. Dotarea este bună, mai mult, vor mai veni și alte echipamente în următoarele trei luni. A fost suplimentat și numărul medicilor, sunt 12 medici rezidenți de medicină de urgență care lucrează aici. În momentul de față, ca spațiu, este cea mai mare din țară și ne comparăm cu cele din Europa”, a afirmat dr. Arafat. Prioritate pentru Constanța Reabilitarea Spitalului Județean Constanța continuă. Și asta pentru că, după cum a subliniat ministrul, „prioritate, pentru județul Constanța, este Spitalul Județean, pentru că face parte din strategia noastră de a concentra forțe și resurse financiare acolo unde pacientul are șanse să fie tratat”. Astfel, în prezent se lucrează la Chirurgie și Ortopedie, iar ministerul va aloca aproape un milion de lei și pentru reabilitarea Secției de Oncologie. Peste 3,5 milioane de lei investiți Pentru renovarea Urgenței au fost cheltuite peste 3,5 milioane de lei; un milion de lei s-a investit în reparațiile aripii vechi (a cabinetelor și culoarului îngust, cunoscut de toată lumea), restul de bani fiind cheltuiți pentru construirea aripii noi a unității și dotarea cu mobilier și aparatură modernă. Cea mai mare parte a fondurilor au fost asigurate de la Ministerul Sănătății.