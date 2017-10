Avarii în apartamente după ce s-a dat drumul la căldură. Ce explicaţie are RADET

Avarii în apartamente după ce s-a dat drumul la căldură. Ce explicație are RADET

Așa cum era de așteptat, la doar câteva zile după ce Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) a dat drumul la căldură au început să curgă…problemele. Foarte mulți locatari se plâng că s-au trezit cu apă în casă, după ce caloriferele le-au început să curgă.„Anul trecut nu am avut niciun fel de probleme, dar acum nu știam cu ce să strângem mai repede apa din cameră”, ne-a declarat un constănțean. „Imediat ce au dat drumul la căldură, ne-am inundat”, a spus un altul.De partea cealaltă, conducerea RADET susține că este normal ca la pornirea căldurii să apară unele probleme.„Din primăvară și până acum, instalațiile au fost nefolosite. Ca urmare, din cauza dilatațiilor, au apărut avarii pe conducte și până când sistemul va intra într-un regim termic normal, ne așteptăm să mai cedeze câte ceva. Oricum, aceste probleme sunt firești în această perioadă, așa se întâmplă în fiecare an”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul RADET, Liviu Popa.În general, problemele care apar mereu țin de etanșeitatea instalațiilor consumatorilor. Din cauza acestor situații care apar, angajații RADET intervin, tot timpul, la diferite adrese unde apar inundații sau la alții, unde nu există căldură în apartamente ori la asociațiile care nu au pornit căldura de la subsol.De foarte multe ori, însă, constănțenii reclamă la RADET că nu au căldură, dar la fața locului se constată că blocurile au robinetele închise. Câteodată, oamenii nu au căldură din cauza vârstnicilor, care spun că vor să intre la plată cu căldura din noiembrie. Din nefericire, cei de la RADET nu pot interveni aici, nu pot deschide robinetele decât cu acordul asociațiilor.Reprezentanții Regiei susțin că necesarul de căldură în această perioadă trebuie asigurat de către furnizor, respectiv RADET, iar consumatorul are la branșamentul blocului un contor de energie termică, având astfel posibilitatea să își controleze consumul și costurile, închizând robinetele.Tocmai de aceea, asociațiile sunt sfătuite să își facă o minimă investiție și să își monteze robinete termostatate, care permit consumatorilor să își regleze necesarul de căldură și orice modificare, spre sensul de închidere a unui robinet, lucru ce micșorează ulterior costul facturii. Referitor la prețul metrului cub de apă caldă, acesta are două componente: cea volumică, ce se plătește către RAJA și o componentă de energie termică, ce se achită la RADET și este calculată ținând cont de temperatura apei calde, față de temperatura apei reci.În altă ordine de idei, Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice îi roagă pe constănțeni să își achite facturile la timp, pentru a evita deconectările. De precizat că, dacă restanțele nu sunt achitate, RADET ia decizia de debranșare a instalațiilor de termoficare. Termenul de plată al unei facturi este de 45 de zile, timp în care datoria poate să crească și, astfel, RADET precede la debranșare și acționează în Instanță datornicii.