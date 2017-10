Avarie RAJA. Afla cand vine apa rece, la Cumpana

In urma unor fluctuatii de tensiune, pompa principala de la statia de pompare Bifurcatie Cumpana s-a ars, motiv pentru care s-a sistat furnizarea apei potabile, incepand cu ora 16,00, catre abonatii din Cumpana. Echipa de interventie PRAM ajunsa la fata locului a estimat ca lucrarile de reparatii vor dura aproximativ 3 ore, iar furnizarea apei potaible catre abonatii din Cumpana va fi reluata in jurul orei 19,00."Ne cerem scuza fata de consumatorii afectati de lipsa apei si ii asiguram ca cehipele noastre de interventie vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor de reparatii in cel mai scurt timp", precizeaza reprezentantii RAJA.