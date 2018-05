AVARIE MAJORA LA RAJA! Jumatate din Constanta risca sa ramana fara apa

In cursul zilei de ieri, duminica - 29 aprilie 2018, la nivelul a doua conducte de aductiune, cu diametrul de 1.200 mm, ce asigura o parte din necesarul de apa bruta de la sursa Galesu catre statia de tratare si pompare din municipiul Constanta, s-au inregistrat doua avarii majore: una la nivelul sursei Galesu si una in zona localitatii Poiana. Echipele de interventie au lucrat non-stop si in cursul noptii trecute au reusit remedierea avariei din apropierea sursei de apa Galesu si s-a reluat pomparea pe una din conductele de aductiune. La ora actuala, alimentarea statiei de tratare si pompare Palas de la sursa Galesu se face doar printr-o singura conducta cu diametrul de 1.200 mm. Pentru a asigura debitul de apa la statia Palas, s-au facut manevrele de vane pentru a suplimenta o parte din necesarul de apa de la sursele Caragea-Dermeni, printr-o conducta de siguranta. Pentru remedierea avariei pe celalalt fir de alimentare cu apa bruta este necesara inlocuirea unui segment de aproximativ 8 metri. Inca de ieri, 6 echipe de interventie, dotate cu utilajele necesare lucreaza pentru remedierea situatiei. Lucrarile sunt mult ingreunate si din cauza adancimii, de peste 6 metri, la care este pozata conducta. La ora actuala, abonatii constanteni deserviti, cei din cartierele: CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Brătianu, Km 4-5, Km5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultură, Inel I ș i Inel II, au apa la presiuni normale. In cursul noptii trecute, si magistrala ce pleaca de la statia de tratare si pompare Palas catre Navodari a suferit o avarie. Initial, echipele de interventie au incercat remedierea avariei cu conducta sub presiune, dar avand in vedere debitul mare de apa, se impune sistarea furnizarii apei pe acest tronson astazi, 30 aprilie 2018, in intervalul 11,30 - 20,30. Imediat, s-au facut manevrele de vane pentru ca alimentarea orasului Navodari sa se faca pe conducta de siguranta de 600 mm. Avand in vedere diametrul mai mic al conductei de siguranta, abonatii din zona de Est a orasului Navodari vor avea apa cu presiuni scazute, iar consumatorii de pe strazile Recoltei, Prelungirea Recoltei, Linistii, Macului, Apusului si Eternitatii vor fi afectati de lipsa apei potabile in acest interval de timp - luni, 30 aprilie, intre orele 11,30 si 20,30.