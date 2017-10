AVARIE MAJORĂ! JUMĂTATE DE CONSTANŢA A RĂMAS FĂRĂ APĂ

AVARIE MAJORĂ! JUMĂTATE DE CONSTANȚA A RĂMAS FĂRĂ APĂ

La ora 21,35, in urma unei avarii la liniile de alimentare cu energie ce pleaca din punctul de transformare nr.169, sursele Cismea 1B, Cismea 1C si Cismea 2, ce asigura necesarul de apa pentru statia de tratare si pompare Palas din municipiul Constanta au ramas fara curent. La ora actuala, rezervorul statiei Palas poate asigura in continuare apa potabila abonatilor deserviti pentru inca 8 ore.Totodata, a ramas fara energie si statia de pompare si tratare Cismea. In aceste conditii s-a sistat frunizarea apei potabile catre abonatii constanteni din:- zonele Boema, Tic-Tac, cartier Anadalchioi;- B-dul Tomis pe tronsonul delimitat de intersectiile cu Aurel Vlaicu si Alexandru Lapusneanu;- perimetrul delimitat de str. Badea Cartan - str. Tulcei - cartierul Henri Coanda - str. Stefanita Voda;- b-dul Soveja intre b-dul Tomis si str. B.St. Delavrancea si bulevardul Alexandru Lapusneanu de la Tomis Nord pana in intersectia cu I.L. Caragiale.Asiguram toti consumatorii din zonele afectate de lipsa apei din cauza disfunctionalitatilor de la nivelul sistemelor de alimentare cu energie, ca lucratorii RAJA vor relua imediat alimentarea cu apa la parametrii normali, dupa ce echipele furnizorului de curent vor remedia avariile și vor realimenta cu energie statiile de pompare.În intervalul 21,35 - 21,43, la nivelul statiei Palas s-au inregistrat mai multe fluctuatii de tensiune, ce au dus la oprirea pompelor. Imediat, dupa stabilizarea curentului, pompele au fost repornite, dar avand in vedere debitul, dar si zona mare deservita, abonatii deserviti - cartierele Energia, Baba Novac, CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Km4-5, Km5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultura, Inel I si Inel II vor avea apa la presiuni normale in jurul orei 23,30.