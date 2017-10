Avarie CET. Jumătate din Constanţa, fără apă caldă şi căldură de mai bine de 15 ore

1

ASTA CA AM COMENTAT CA FACTURILE SUNT UMFLATE DE RADET?

E ORA 21 SI SUNTEM IN IN 12.02.2014................FACTURILE NI LE-ATI UMFLAT ACUM CA AM COMNETAT NE-ATI LASAT FARA CALDURA.....SA VA FIE RUSINE...ACUM V-ATI APUCAT DE REPARATII CAPITALE?VARA CE MAMA DRACULUI FACETI.O FRECATI LA CALD SI IARNA NE UMFLATI FACTURILE CA LA VOI LUNA ARE 40 ZILE.SA VI LE PUNETI PE PIEPT CAND O SA CRAPATI..............