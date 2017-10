Avarie CET. Fără apă caldă şi căldură, astăzi, la Constanţa

1

apa calda

Sa le trag la mumu, m-am saturat in ultimul hal de aceste intreruperi, au intrerupt in perioada aia la sfarsitul lui august apa 7 zile pentru toata lumea si dupaia pe doua bucati inca 7 zile pentru fiecare, da in taota acea perioada nu puteau sa verifice centrala, inteleg se intampla odata, de doua ori, da deja o forteaza sa bage dra.cu bani sa schimbe instalatia ca de luat stiu sa ia bani, da cand e vorba de investit e mai greu stam ne chinuim cu centrale, transformatoare si strazi vechi de pe vremea comunismului, practic noi pe astea traim, de curand s-a schimbat transformatorul din cartier si cred ca e de prin al doilea razboi mondial la cum arata. tara de 2 bani si aia furati.