Avaria CET se prelungeşte. Când se va relua furnizarea de căldură şi apă caldă, la Constanţa

VAI DE CAPUL VOSTRU ASTIA DE LA CET, RADET SI TOTI

la bloc e una la casa cu curte e altceva ca sa te btansezi la gaze......la bloc mai ales in cartierele vechi nu toti locatarii isi permit din pesnia de mizerie sa isi puna gaze ceea ce implica schimbata instalatia ca blocurile sunt vechi...................asa ca e o problema e usor de spus dar in bloc nu locuiesti de nebun ci ai si vecini bogati si amarati.dar fiti pe pace ca II DESFINTEAZA MAZARE CET-UL si vrem nu vrem avem gaze.....ASA CUM A DAT MAZARE TOATE SPATIILE VERZI DE PE B-DUL LAPUSNEANU IN FATA PARCURILE.DEJA SE CONSTRUIESTE.SI FAC DOMNII CARE AU SOCIETATEA DE CONSTRUCTIIE FAC HOTESTE NOAPTEA MASURATORILE SA ISI INSTALEZE BARACLE SI VECINII TAC ASA E SI CU CET-UL STAM IN FRIG DE MARTI SI AU TUPEU SI NE CALCULEAZA SIGUR FACTURA SI CAND NU AM AVUT APA CALDA SI CALDURA.