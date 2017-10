Avalanşa debranşărilor, la final. Constănţenii nu-şi mai permit "notele de plată"

1

ce pacat ati adus tara intr-o jale

cum sa plateasca acea doamna la 73 ani o intretinere pe timp de iarna de 700-800 lei? acestia au subventie dar cate camere avea cucoana chiar si asa de ar plati, ce pensie avea? sa fim seriosi ca sa te transferi la incallzirea pe gaze min iti trebuie 10.000 lei asa ca de unde a avut cucoana sa se transfere la gaze...amarata si saraca dar de unde a scos asa de multi bani sa se mute la gaze? si unde e afacerea dai o caruta de bani peste 10000 lei si platesti 4 lei pe luna pt o butelie sau pana la 300 lei daca ai iarna caldura la calorifere pe gaze ...pai asta e facere in favoarea firmelor de gaze ii dai 10000 lei si locatarul sta in frig iarna in casa se va imbolnavi ia apoi medicamente cu sacul pt ce? pt o afacere gandita asa de am boulea...pai daca iti pui gaze de ce stai in frig? apoi iarna centrala trebuie si ea incalzita cu curent electri , mai platesti si o gramada de bani la curent electri si iarna ce faci iei centrala si o pui in pat cu plapoma ca sa nu inghete in balcon ca altfel cucu sa poti da drumul la gaze. alo populatie faceti buzunarul mare la firme de gaze si ve-ti sta in frig daca e f ger gazele la un ger mare nu au putere. a da sunt orasele toate trecute de pe timpul lui ceasca la gze pt ca gazele veneau de la cet asta e altceva e o alta siguranta nu stai tu cu bomba in casa si nu duci grija sa pui plapoma pe centrala. mai fratilor chiar nu ganditi ca nu e o afacere buna decat pt firmele cu gaze?Apoi CET SI RADET va intreb restul din bloc care nu au bani sau nu vor sa isi puna gaze ce vor face? D-VOASTRA CET SI RADET VE-TI PUNE LACATUL LA SOCIETATE si cei din blocuri care nu au gaze vor pune sobe de rumegus sau lemne sau crapa de frig in casa. Spuneti fratilor voi astia de la CET SI RADET ce aveti in plan? A aveti interes sa se puna gaze la toata Constanta gaze probabil sunt firmele voastre de gaze? Apoi locatarii care isi pun gaze ce vor face daca se vor scumpi gazele si curentul ca tot se aude ca se liberalizeaza gazele, curentul ce vor face toti? unde e confortul sa iti vina caldura prin sistem de la CET SI RADET? dE CE NU ISI MODIFICA INSTALATIILE radet SA TRECEM AUTOMAT TOTI LA INCALZIRE PE gaze...pt ce le platim asa facturi? CE URMATI VOI PRFECT, PRIMAR RADET, PRIMARIE, PREFECTURA, C ET de ati bulibasit sistemul de incalzire apa calda caldura la calorifere in toata Constanta? Nu is mai vorbesc ecinii intre ei pt ca unul isi pune gaze si celalat vecin isi apara siguranta sa nu fie desfintat RDET sau nu are bani sa treaca la gaze si uite asa nu semneaza pt vecinul avut la buzunar care trece la gaze si ajung sa nu se mai salute sa se urasca sa se injure sa se bata? Asa doriti sa guvernati orasul Constanta in ura dusmanie ura si batai, crime...se pare ca asa doriti sa guvernati orase si tara aceasta proasta care va aduce la conducere.pacat...asta meritam?