Autostrada Soarelui lasă mii de familii fără apă

Conducta de apă de 1.000 de mm de la Ovidiu a cedat din nou în week-end, lăsând fără apă, timp de două nopți și două zile, toți consumatorii din trei localități din zonă. Echipele RAJA au făcut eforturi mari pentru a putea alimenta cu apă zona și pe a limita pagubele.Incidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă (13 spre 14 iulie). „În urma trepidațiilor din zona nodului rutier de la Ovidiu, trepidații provocate de utilajele grele care execută lucrarea pentru autostradă, conducta de 1.000 mm s-a deplasat și din cauza acestei mișcări, una din legături a cedat. Este pentru a patra oară când conducta este avariată în urma lucrărilor efectuate de constructorul centurii din zona nodului rutier de la Ovidiu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea.Imediat, la fața locului s-au deplasat mai multe echipe de intervenție dotate cu toate utilajele necesare. Pentru intervenție, reprezentanții RAJA Constanța au fost nevoiți să întrerupă pomparea pe această conductă magistrală și s-au făcut manevrele de trecere pe conducta nouă de 600 mm.„Noi am anticipat că s-ar mai putea produce o astfel de avarie, de aceea am instalat o conductă de rezervă, pentru a putea livra apă abonaților din Năvodari. În ultima lună am făcut mari eforturi financiare, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de evenimente, în urma cărora tot orașul Năvodari să rămână fără apă”, a explicat Felix Stroe, directorul S.C. RAJA S.A.. Totuși, pentru ca oamenii să aibă apă, regia a pus la dispoziție mai multe cisterne cu apă potabilă.Pagube de 200.000 de leiLa locul incidentului au fost trimise mai multe echipe de intervenție dotate cu toate utilajele necesare, care au lucrat aproape 24 de ore fără întrerupere pentru remedierea avariei. Sâmbătă noap-tea, în jurul orei 24,00, s-a reușit finali-zarea lucrării de reparație, s-au executat manevrele necesare și s-a reluat pomparea pe conducta cu diametrul de 1000 mm. Fiind o conductă magistrală, cu o lungime de peste 20 km, pentru umplerea și intrarea ei sub presiune este nevoie de o perioadă de cel puțin nouă ore. Duminică, în jurul orei 11, a ajuns în sfârșit apă la robinetele abonaților din Năvodari, Lumina și Corbu.Directorul S.C. RAJA S.A. a precizat că prejudiciul creat de avarie se ridică la circa 200.000 lei și că „RAJA va face o nouă plângere penală societății Astaldi, pentru prejudiciul creat, atât material, cât și de imagine”.