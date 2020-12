Autorizaţia de construcţie, nerespectată în Tomis Plus! „Nu le este teamă de nimic!”

Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Ionela Bărboi, a confirmat, pentru „Cuget Liber”, că au fost aplicate sancţiuni pentru diferite neconformităţi depistate pe şantier. „Au fost efectuate verificări şi au fost constatate nereguli la împrejmuirea şi menţinerea curăţeniei, în sensul în care maşinile ieşeau din şantier cu pământ şi murdăreau străzile, motiv pentru care a fost aplicată o amendă de 2.500 de lei. De asemenea, s-a constatat nerespectarea autorizaţiei de construcţie, observându-se faptul că s-a săpat mai adânc decât era prevăzut în autorizaţie. Amenda pentru această încălcare a Legii nr. 50 a fost de 6.000 de lei, fără a se dispune suspendarea lucrărilor”, a precizat reprezentantul Primăriei Constanţa.



Se verifică legalitatea autorizaţiilor





Inspectorii Inspectoratului de Stat în Construcţii Constanţa au efectuat, la rândul lor, verificări pe şantier. Din primele informaţii, se pare că au fost depistate mai multe nereguli, pentru care vor fi dispuse măsuri de remediere şi sancţiuni. De asemenea, va fi analizat modul în care a fost obţinută autorizaţia de construcţie.









Potrivit unor surse din interiorul instituţiei, „autorizaţia de construire nu a fost respectată ad literam, drept pentru care au primit sancţiuni, şi trebuie să raporteze că s-au conformat, pentru că altfel nu pot să treacă mai departe”. Din păcate, în ce priveşte verificarea legalităţii autorizaţiei de construcţie, aici procedura va fi de durată, având în vedere că Inspectoratul de Stat în Construcţii are un singur inspector arhitect, în tot judeţul, care deja are în lucru mai mult de 30 de sesizări. În cazul în care acesta va considera că autorizaţia de construcţie a fost emisă fără să fie respectate prevederile legislative, ISC poate solicita prefectului judeţului anularea acesteia.







Semne de întrebare în tot cartierul





Problemele depistate pe şantierul de pe strada Bratislava ridică însă mari semne de întrebare cu privire la multe dintre construcţiile din municipiul Constanţa. „Chiar şi la blocurile învecinate acestei construcţii, cele care sunt gata, vândute, locuite, se poate vedea că sunt în aceeaşi situaţie. Bieţii oameni sunt cumpărători de apartamente, nu îşi dau seama că şi blocul lor este fix în aceeaşi situaţie. De exemplu, dacă constructorul face sesizare faţă de blocul vecin, cel care este gata vândut, este posibil, să aibă şi acela probleme. De fapt, multe dintre blocurile de acolo sunt ridicate la limita legii, cu forţarea legii”, ne-a declarat un inginer constructor, care a dorit să îşi păstreze anonimatul.





Am contactat telefonic reprezentanţii beneficiarilor construcţiei, SC Management & Administration SRL, şi, deşi ni s-a spus că vom fi sunaţi ulterior, am aşteptat mai multe zile, timp în care nu am primit niciun semn din partea acestora.











Lucrările la blocul cu patru etaje şi parcare la subsol continuă în ritm alert, pe strada Bratislava, din cartierul Tomis Plus. Poliţia Locală adusă la faţa locului de sesizările nenumărate ale vecinilor a stabilit, în cele din urmă, că nu este respectată autorizaţia de construcţie. Inspectoratul de Stat în Construcţii, sesizat tot de cetăţeni, a găsit, de asemenea, nereguli. „Se lucrează în continuare. Nu par să fi fost deranjaţi de nimic, nu le este teamă de nimic. Ei îşi văd de treabă, chiar par că se grăbesc. În condiţiile în care este evident că sunt probleme. Am fost sfătuiţi să mergem în instanţă, asta am şi făcut, dar deja primul termen a fost amânat pentru luna ianuarie. Până atunci, va fi gata parcarea la subsol. Şi nu va mai putea fi demolat nimic”, ne-au spus, disperaţi, mai mulţi locuitori din imediata vecinătate a terenului unde se lucrează.