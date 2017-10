Autorităţile vor să verifice dacă cei aflaţi în concedii medicale sunt într-adevăr bolnavi

Autoritățile vor să verifice dacă cei aflați în concedii medicale sunt într-adevăr bolnavi

Ministerul Sănătății consideră că în 2009 a fost acordat un număr exagerat de concedii medicale, pentru care statul a plătit extrem de mult. Motiv pentru care a fost redactat un proiect care dă autorităților posibilitatea să verifice dacă nu cumva persoanele aflate în concediu medical sunt doar bolnavi închipuiți. Oficialii Ministerului Sănătății au susținut, în mai multe rânduri de la începutul acestui an, că se plătesc prea mulți bani din fondul asigurărilor de sănătate pentru concedii medicale. Chiar ministrul Sănătății, Cseke Attila, declara, la jumătatea lunii trecute, că 6% din totalul finanțării primite de sistemul sanitar pentru acoperirea concediilor me-dicale i se pare exagerat și promitea „analizarea și intervenția asupra situației, fără a fi afectați, desigur, cei care sunt într-adevăr bolnavi”. Reprezentanții ministerului de resort au pus, astfel, pe hârtie, un proiect pentru modificarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate - proiectul urmează să fie postat pe site-ul instituției, www.ms.ro, pentru a demara procesul de dezbatere publică și va fi transmis Colegiului Medicilor din România pentru consultări și emiterea unui punct de vedere. Verificări, cu poliția, la domiciliu Intenția este de a fi introduse măsuri care să dea posibilitatea autorităților să verifice dacă persoanele care au solicitat concediile medicale au nevoie, într-adevăr, de îngrijiri medicale. „Plătitorii de indemnizații, adică angajatorii sau, după caz, casa de asigurări de sănătate pot să verifice dacă pacientul tratat în regim ambulatoriu se află, bolnav, la domiciliu sau la reședința aleasă în orele în care nu se află la unitatea sanitară pentru tratament. Verificările la domiciliu se vor face de reprezentanți ai plătitorilor de indemnizații și ai poliției”, se menționează în comunicatul de presă remis de minister. Măsura punitivă pentru falșii bolnavi va fi refuzarea de la plata indemnizației aferente concediului medical. Amenzi de până la 10.000 de lei pentru medici Proiectul îi are în vedere și pe doctorii care prescriu concedii medicale în mod abuziv, fără să respecte prevederile legale. Pentru aceștia, ministrul Cseke Attila propune dublarea cuantumului amenzilor - pentru a achita între 5.000 și 10.000 de lei dacă eliberează certificate de concedii medicale fără a respecta pre-vederile legale. De asemenea, pentru refuzul nejustificat de plată a indemnizațiilor, calculul și plata eronată a acestora se propun sancțiuni între 2.500 și 5.000 de lei. O altă noutate o reprezintă posibilitatea prelungirii concediului din a 61-a zi, nu din cea de-a 91-a, cum este prevăzut în legislația actuală. Concediul va putea fi prelungit până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert. Ministerul Sănătății speră să facă o economie la buget de peste 142 milioane de lei în acest an și de peste 189 de milioane de lei, anual, în următorii patru ani. „Dorim să reducem abuzurile în acordarea și folosirea concediilor medicale. Este inadmisibil ca aproximativ 6% din fondul unic de asigurări de sănătate să fie cheltuit pe plata concediilor medicale, multe dintre ele fără jus-tificare. De exemplu, suma plătită în 2009 pentru concedii medicale a fost de 923 milioane de lei, ceea ce înseamnă dublarea cheltuielilor față de 2006”, a afirmat ministrul. Menționăm că, potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, în județul nostru au fost decontate, anul trecut, concedii medicale de 24 milioane de lei - pentru incapacitate temporară de muncă, sarcină și lăuzie. Pentru primul trimestru al 2010, au fost alocate șase milioane de lei pentru astfel de concedii. Proiectul va fi supus dezbaterii publice, după care va fi supus aprobării Guvernului. Abia după publicarea lui în Monitorul Oficial, ministerul va emite și normele metodologice de aplicare. În comunicatul de presă remis de minister se arată că intenția este ca demersurile să fie finalizate până la începutul lunii aprilie.