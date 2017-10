Autorităţile spaniole refuză să-l despăgubească pe un năvodărean pentru moartea fiicei lui

Autoritățile spaniole refuză să-l despăgubească pe un năvodărean pentru moartea fiicei lui

Un năvodărean se războiește cu autoritățile sanitare spaniole de peste doi ani, de când fiica lui a murit într-un spital din Madrid, la câteva zile după ce a adus pe lume un băiețel. Dorian Stancu a aflat din presa spaniolă că moartea fiicei lui a fost consecința neglijenței unui cadru medical. Mai mult, reprezentanții Serviciului de Sănătate din Madrid i-au confirmat că au plătit 220.000 de euro celui care ar fi urmat să-i devină ginere pentru „asistența acordată decedatei” . Cu toate acestea, adresele lui, prin care cere să i se precizeze în mod oficial cauza exactă a decesului tinerei, cât și prin care solicită despăgubiri morale și fizice, s-au lovit de refuzul autorităților din Peninsula Iberică. Rebeca Andreea Stancu a murit, pe 23 ianuarie 2008, în Spitalul Gregorio Maranon din Madrid, la vârsta de 19 ani, la trei zile după ce a născut un băiețel de peste patru kilograme. Vestea a venit ca o năpastă pentru tatăl ei, rămas în Năvodari - o crescuse singur, după ce nevasta îl părăsise când copila era încă în leagăn. După majorat, fata s-a hotărât să plece în Spania, împreună cu băiatul de care se îndrăgostise, Ionuț Burdîghioiu. Dorian Stancu spune că tânărul nu i-a fost pe plac, ba chiar s-a împotrivit relației dintre cei doi, dar în cele din urmă a acceptat. Era singurul lui copil și spera că astfel îi va fi bine. Tânărul care ar fi urmat să-i fie ginere i-a spus năvodăreanului că moartea fetei a fost urmarea unor reacții adverse la tratament. În scurt timp, năvodăreanul a aflat însă că altul era adevărul. Potrivit bărbatului, decesul a fost cauzat de o gafă medicală - un infirmier i-a injectat mamei, intravenos, picături de ochi ce fuseseră pregătite pentru bebeluș. Tot în aceeași perioadă, năvodăreanul a aflat și că tânărul căruia fiica lui îi dăruise un copil a primit 220.000 de euro, despăgubiri de la autoritățile spaniole. Inclusiv autoritățile spaniole i-au confirmat că au acordat suma respectivă de bani lui Ionuț Burdîghioiu „pentru asistența acordată decedatei Rebeca Andreea Stancu, la Spitalul Gregorio Maranon, cu ocazia nașterii fiului său”. Astfel, alte întrebări se ridică, ne-a spus năvodăreanul: în baza căror documente au acordat autoritățile spaniole suma destul de consistentă, de vreme ce tânărul nu era rudă cu Rebeca? Poate oricine, de pe stradă, să se prezinte într-un spital și să primească despăgubiri pentru moartea unui om, fără să prezinte niciun act justificativ? Nu a avut acces nici la concluziile necropsiei Dorian Stancu ne-a declarat că din toamna lui 2008 a început lungul șir al drumurilor spre Spania și al adreselor trimise către Serviciul de Sănătate din Madrid, pentru a i se comunica, în mod oficial, cauza decesului fiicei lui și actele în baza căror a fost dată despăgubirea. Solicitările lui au rămas însă fără răspuns. „Mi-au ascuns motivul real al morții fiicei mele. În scrisorile pe care le-am trimis, eu am tot scris că a fost o crimă, că a fost din vina lor. Nu m-au contrazis niciodată, de unde am convingerea că într-adevăr este responsabilitatea lor”, ne-a spus bărbatul. Cu toate acestea, nici năvodăreanul, nici avocata care îl reprezintă în Spania, Liliana Cureraru Dobrescu, nu au reușit să obțină certificatul medico-legal întocmit după necropsie. „Nu vor să colaboreze, nu ne-au dat niciun act din cele solicitate. Avocata le-a cerut, dar a fost refuzată în mod repetat”, a adăugat bărbatul. Despăgubire de 500.000 de euro, refuzată Nici solicitarea năvodăreanului pentru despăgubiri morale și materiale nu a avut mai mult succes. „Am cerut despăgubiri de 500.000 de euro. Eu atât am spus, rămâne să vadă avocații mai departe. Fiica mea a murit, nu o aduce nimeni înapoi, dar copilul ei are tot viitorul înainte”, a afirmat bărbatul. Pe 23 februarie 2010, Dorin Stancu a primit o adresă semnată de Amparo Carrion Martinez, reprezentant al Secretariatului General al Serviciului de Sănătate din Madrid, prin care i se aduce la cunoștință: „În conformitate cu art. 89.4 din Legea 30/1992 din 26 noiembrie (…), viceconsilierul decide respingerea prin exercitarea tardivă a plângerii formulate de dl. Dorian Stancu, pentru decesul dnei. Rebeca Andreea Stancu”. Adică românul nu a transmis solicitarea în termen de un an de zile de la decesul fiicei lui. Bărbatul îi contrazice, susținând că prima adresă a fost înregistrată la serviciul spaniol pe 29.08.2008, la opt luni de la deces. Demersurile sale au fost însă întârziate de greu-tatea cu care responsabilii din Spania i-au răspuns la corespondență. „La data aceea, eu nu știam exact ce s-a întâmplat și le-am cerut informații dacă a existat vreo despăgubire pentru neglijență, acordată de spital și cui a fost dată. Mi-au dat răspunsul peste șase luni și tot așa mi-au răspuns la toate adresele”, a mai spus Dorian Stancu. Decis să acuze medicii de omor Năvodăreanul este decis să nu cedeze. Va depune, până pe 23 martie, o contestație, iar dacă nu va ajunge la o înțelegere cu responsabilii unității sanitare pe cale amiabilă, este hotărât să se adreseze instanței de judecată și forurilor superioare europene. Bărbatul s-a arătat indignat de faptul că tânărul Ionuț Burdîghioiu nu avea niciun act care să justifice vreo legătură cu Rebeca, în vreme ce lui i-au cerut acte privind mo-mentul în care fata a părăsit casă părintească și cu privire la relația economică ce exista între tată-fiică (!). Dorian Stancu a început deja demersurile pentru a se adresa oamenilor legii din Spania, pentru a reclama cadrele medicale pentru omor prin imprudență.