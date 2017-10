Autorităţile locale rămân, din luna mai, fără fonduri pentru plata celor care îngrijesc persoanele cu dizabilităţi

Autoritățile locale rămân, din luna mai, fără fonduri pentru plata celor care îngrijesc persoanele cu dizabilități

Peste 400 de persoane cu dizabilități din județul Constanța au nevoie de îngrijire constantă, pentru că nu se pot hrăni, spăla sau deplasa singure. Potrivit legislației, au dreptul la asistenți personali care să le ajute să facă toate acestea. Bani însă pentru ajutorul, de altfel, indispensabil nu sunt. Criza lovește în plin, din nefericire, în cei care suferă deja. Astfel, persoanele cu dizabilități riscă să rămână, din luna mai, fără îngrijirea de care au nevoie, pentru că primăriile nu vor mai avea bani pentru plata asistenților personali. Iar cum acești asistenți sunt, în majoritatea cazurilor, rude de gradul I cu bolnavii, iar salariile modice pe care le primeau (600 de lei) erau cheltuite pentru medicamentele și cele trebuincioase, tot ei vor fi cei care vor avea de suferit. Situația este la fel în tot județul Constanța, iar primarii sunt supărați. Banii alocați de la bugetul de stat pentru salariile celor care îngrijesc de suferinzi au ajuns doar pentru primul trimestru. Vor trebui să caute bine de tot prin conturile Consiliului Local, în speranța că vor găsi câțiva leuți și pentru plata acestor asistenți. Bugetele nu sunt însă prea consistente și deja au numeroase cheltuieli, pentru care nu au suficiente finanțe. Vin cu persoanele cu dizabilități la primărie În comuna Topraisar și în satele arondate sunt aproximativ 20 de persoane cu handicap care beneficiază de asistenți personali, iar banii pentru salariile lor sunt pe terminate. „Am primit bani doar pentru patru luni și jumătate, ceea ce înseamnă că mai avem doar pentru prima jumătate a lunii mai. Ce vom face mai departe, nu știm. Probabil vom încerca să-i sprijinim de la bugetul Consiliului Local. Este păcat că persoanele cu dizabilități reprezintă categoria socială care are întotdeauna de suferit, și nu de acum, ci dintotdeauna”, ne-a spus Stelian Gheorghe, primarul comunei. Edilul din Băneasa, Gelu Iordache, nu știe cum se va proceda de luna viitoare pentru plata salariilor acestor oameni. Bugetul local este mult mai mic decât cel de anul trecut. „În 2009, am strâns taxe și impozite pentru că localnicii au vândut multe terenuri și aveau nevoie de adeverințe fiscale, așa că au trebuit să plătească taxele. Anul în curs însă abia dacă au vândut două sau trei terenuri, așa că visteria este goală”, a afirmat gospodarul-șef. Știe însă că sătenii îl vor aștepta, cu persoana cu handicap în fotoliul rulant, în fața primăriei. „Ei vin și-și cer banii, iar noi suntem puși în postura de a lăsa capul în pământ”, a exclamat primarul. Asistenții personali din Lumina, trimiși în șomaj În Lumina sunt aproximativ 70 de persoane cu handicap îngrijite de asistenți personali, iar anul trecut primăria a dat peste 300.000 de lei de la bugetul local pentru salariile lor. „Nu i-am lăsat”, ne-a spus primarul Dumitru Chiru. Anul acesta însă, autoritățile locale nu-și mai permit să le asigure chenzinele. Drept urmare, edilul-șef intenționează să facă o selecție a asistenților personali care au în îngrijire propriii părinți și să le facă dosare pentru șomaj. „Le facem noi dosarele, le de-punem la Forțele de Muncă. În acest mod, vor primi 80% din salariu. Tot este mai bine decât deloc. Am avut fonduri pentru a acoperi luna martie, dar pentru aprilie sunt deja probleme”, ne-a declarat primarul. Probleme mai sunt și în ceea ce privește salariile asistenților maternali, care însă nu pot fi trimiși în șomaj. La Mereni, ca în majoritatea localităților, autoritățile vor încerca să susțină veniturile îngrijitorilor persoanelor cu dizabilități de la bugetul local. Fondurile alocate de la bugetul de stat au ajuns doar pentru primul trimestru. Potrivit primarului Gheorghe Chiriac este vorba de 11 persoane și speră că se vor găsi niscaiva fonduri și pentru ei.