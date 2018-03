"Autobuzele RATC, mizerabile şi periculoase pentru călători!"

"Autobuzele RATC, mizerabile și periculoase pentru călători!"

Transportul în comun în Constanța a rămas în urmă cu ani buni. Autobuzele sunt vechi, uneori neîncăpătoare, alteori insuficiente. Pensionarii sunt cei mai fideli călători și primii care ocupă locurile, așa că să stai jos după o zi de muncă devine un act de curaj. Cei care utilizează zilnic autobuzele RATC aproape că nici nu mai văd neajunsurile.Comisarii Protecției Consumatorilor au verificat, zilele trecute, o parte din autobuzele din flota Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, constatând numeroase nereguli.„Haideți să le numim aproape autobuze, căci ceea ce a rămas la RATC este o umbră față de ceea ce ar fi trebuit să fie. În primul rând, am stabilit cu directorii și cu reprezentanții acestei regii faptul că, înainte să cumpărăm altele, le spălăm pe acestea. Introducem un calendar și un program de igienizare a acestora în conformitate cu dispozițiile legale. Ne asigurăm că nu ne cad capacele în cap, că treptele nu sunt rupte”, precizează comisarul șef al Protecției Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.Acesta consideră că sunt mari probleme și în ce privește starea tehnică a autobuzelor.„Tot parcul auto al RATC este vechi și în proporție foarte mare neconform. Pentru fiecare mijloc de transport, individualizând deficiențele, există lucruri care trebuie remediate, plecând de la cel mai simplu, curățenia. Am înțeles că dânșii au externalizat acest lucru, dar nu știu cui, poate în-afara țării. Consider că, în prezent, multe din autobuze sunt periculoase pentru sănătate și siguranța călătorilor. Spun asta, deoarece călătoria într-un mijloc de transport neigienizat face ca lucrurile care nu sunt proprii sănătății umane să se transfere de la unii la alții, vorbim aici de viruși și multe lucruri. Și, da, sunt periculoase pentru că nu se ridică la nivelul exigențelor unui oraș european. Trebuie să putem călători într-un aer respirabil, cu un autovehicul care să aibă sistem de frânare, de direcție și cauciucurile în regulă. De asemenea, trebuie ca și traseele să fie sigure, pentru a nu fi nevoiți șoferii să frâneze brusc, aruncând claie peste grămadă călătorii. Haideți să vorbim de inspecția tehnică precum de o poveste facultativă. Adică documentele în mare parte există, dar cred eu că sunt raportate la ideal, nu la real”, mai spune șeful OPC Constanța.Contactat telefonic, directorul general al RATC, Bogdan Niță, a confirmat controlul OPC, dar consideră că starea tehnică a autobuzelor din flota regiei este conformă și nu există pericol pentru călători.„Vorbim despre un control făcut la ora 12 noaptea, la un număr de autobuze care se retrăgeau din traseu. Comisarii au făcut proces verbal că sunt deficiențe în privința curățeniei, dar, repet, acestea se întorceau din traseu. În privința stării tehnice, pot să vă spun că niciunul din autovehiculele din flota utilizată zilnic nu iese din curte fără a avea inspecția tehnică valabilă. Avem o stație ITP autorizată de Registrul Auto Român și, de fiecare dată când se intervine asupra sistemului de direcție sau de frânare a unui autobuz, acesta nu părăsește curtea fără a fi avizat tehnic. Stația ITP funcționează în același regim ca toate celelalte stații ITP din oraș sau din țară, intrăm în același flux de verificare aleatorie a RAR. Se întâmplă zilnic astfel de verificări. Inspecția tehnică la RATC se face cu maximă celeritate, responsabilitate și seriozitate. Mai ales că noi suntem conștienți că gestionăm o flotă veche de 10-15 ani și știm care sunt riscurile. Nu ne jucăm deloc cu ITP”, explică Bogdan Niță.Nici transportatorii privați nu au scăpat controalelor celor de la OPC, iar deficiențele au fost cel puțin la fel de grave.„Ieri (n.r. - miercuri, 14 martie), am reușit să scoatem din traseu cinci microbuze a căror stare tehnică era dezastruoasă. Bucăți din ele se rupeau, cauciucurile erau vechi și distruse. Din păcate, ne aflăm în fața unei ipoteze triste: parte din cei care asigură inspecția tehnică fac aceste inspecții tehnice pe genunchi. Caroseria ruginită în proporție de 40 la sută, dar lucrurile care nu se văd sunt mult mai periculoase. Dacă asupra caroseriei corpului autovehiculului rugina a acționat atât de tare, imaginați-vă ce înseamnă la celelalte sisteme, cele de susținere, frâne, șasiu și alte lucruri importante, dar și o caroserie șubrezită. În cazul unui impact, este foarte posibil ca eventualul autoturism care intră și se accidentează să treacă prin autobuz, nu să se oprească în acesta”, completează Horia Constantinescu.Potrivit acestuia, controalele vor continua și în perioada următoare.