Autobuzele de pe liniile 48, 44, 51 şi 42 îşi schimbă traseele

RATC lasati in continuare traseul 48 asa cum il modificati in aceste zile.Argumente: calatorii care vin cu liniile 40,43 pot lua autobuzul 48 din statia Piata Grivitei de pe bd Ferdinand fara sa se mai deplaseze pe jos 500 m pana la statia de pe IG Duca.Apare statia Centru necesara pentru cei care au activitati in zona Piata Unirii.Traseul nu mai face bucla pe Mihai Viteazu,Bratescu IG Duca-datorita traficul mare autobuzul face greu la stanga pe IG Duca.Practic traseul liniei 48 va fi la fel cu cel al liniei 101C in zona centrala a orasului.