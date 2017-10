Autismul, tratat cu ajutorul tabletelor Android, la Centrul „Marea Neagră”

3

Tableta

Am citit pe site la Centru Marea Neagra : . Mulțumim pentru voturile acordate Centrului Marea Neagră în concursul de pe ȚARA LUI ANDREI privind introducerea tabletelor tip iPad în terapia copiilor cu autism. 2. Tabletele sunt deja folosite în terapie și au succes mare, reprezentând o motivație în plus pentru copii. 3. Platforma aplicațiilor Terapiei ABA în limba română va fi disponibilă începând cu luna august pentru copiii din Centrul Marea Neagră și va fi testată timp de 12 luni, iar după această perioadă de testare va putea fi utilizată de către toți copiii din Romania. In primul rand tabletele de tip iPad sunt foarte scumpe duc la 2000lei pretul In al doilea rand daca nu putem sa ajungem la Marea Neagra ce facem ? Copiii care nu au posibilitati sa ajunga la Centru Marea Neagra nu au posibilitati sa dea 2000lei pe o tableta cand mai bine dau banii la terapie In ultimul rand Si ce o sa facem noi cu copiii care au nevoie de programul acesta? Asteptam 1 an ??? Timpul este esential pt acesti copii, sa puna aplicatia asa cum e la vanzare nu sa fie testata , O testam noi le trimitem toate datele necesare dezvoltarii aplicatiei , ei doar sa puna Aplicatia spre vanzare