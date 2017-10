AUCHAN-ul din Maritimo a băgat 18 persoane în spital. Carne expirată şi stricată, gătită şi vândută în raionul de Gastronomie. OPC a închis locul şi a dat amenzi

2

Nu se va schimba nimic

OPC-ul va mai face chipurile niste controale .In ziare vom citi ca "organele" au confiscat cateva kg de carne ,peste ,mezeluri iar vinovatii au primit amenzi mari.Or fi reale aceste amenzi despre care scrieti deoarece comerciantii nu se sperie deloc .Vine luna ianuarie sa vedeti stocuri de alimente in magazine insa marfa expirata deloc .Acest mall de langa Cimitirul municipal si-a dat cu firma in cap.In loc sa imbolnaveasca clientii putea sa doneze alimentele inainte de expirare unor camine de batrani sau copii.Pentru ei Craciunul nu inseamna a darui ci a a se imbogati.Acum cativa ani la un supermarket era un panou pe care erau expuse fotografiile hotilor prinsi in magazin.Daca unii comercianti nu au frica de amenda de ce nu se face un panou in centru orasului intulat "Comercianti care ne imbolnavesc" si afisate pozele acestor unitati comerciale vinovate.Poate de rusine vor avea mai mult respect fata de clienti iar cei din urma ii vor sanctiona pe vinovati prin a nu le mai calca pragul o perioada de timp.Degeaba confisca autoritatile alimentele expirate si poate ca dau si amenzi daca opinia publica nu cunoaste numele celor care atenteaza la sanatatea oamenilor.